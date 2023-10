Vi ricordate di lui? Torna Hachim Mastour: visite mediche e firma

A venticinque anni arriva una nuova opportunità per l’ex enfant prodige del Milan: torna a giocare nella massima serie.

Adriano Galliani è uno dei più grandi uomini mercato della storia del calcio. Lo ha dimostrato di recente, anche al Monza: il suo famigerato “Condor” è tornato a volare in questo giorni, portando al Brianteo niente meno che un campione del mondo al servizio di Raffaele Palladino: il Papu Gomez.

Tanti, innumerevoli, i colpi messo a segno dall’iconico braccio destro del compianto Berlusconi: al Milan ha scritto la storia. Ma come in tutte le regole, ci sono qualche eccezioni: tra queste senza ombra di dubbi, Hachim Mastour.

Il Milan nel 2012 per prenderlo dovette sudare le proverbiali sette camicie, vincere addirrittura un derby con l’Inter, che lo voleva, così come altri club. Aveva 16 anni Hachim Matour, centrocampista offensivo nato in Italia (a Reggio Emilia) ma marocchino di nazionale.

Fu aggregato qualche volta in prima squadra, per tutti era un prospetto interessantissimo, ma non riuscì a esordire nel Milan, che nel 2015 lo cede in prestito al Málaga, col quale debutta in Liga contro il Betis.

Ritorno a casa base. Ma…

Torna dal prestito con gli andalusi, ma Mastour è di passaggio a Milano, altra cessione temporanea, stavolta in Olanda con lo Zwolle: niente di chi è. Rieccolo al Milan, senza lasciare mai traccia: la logica conclusione della sua esperienza rossonera è quella di diventare uno svincolato.

Inizia un lungo peregrinare per il marocchino: in Grecia con Lamia, in Italia con Reggina e Carpi, con quest’ultima segna il suo primo gol da professionista, anche se il Carpi crolla 5-1 in trasferta con la Sambenedettese.

Una nuova opportunità da non sprecare

Galliani ne ha azzeccate talmente tante, che forse neanche si ricorderà di aver preso l’abbaglio Mastour. La sua duttilità tattica (seconda punta, esterno oppure trequartista) non ha mai dato effetti sperati in nessun club dove ha militato, i suoi dribbling e il controllo palla avranno stregato Galliani, ma non gli hanno permesso una carriera degna di tal nome. Oppure no?

Hachim Mastour ha ancora tanta strada per far ricredere tutti quelli che non hanno visto in lui un giocatore di talento, in fondo ha ancora 25 anni. Così arriva una nuova opportunità, e fa niente se non è più in Italia, dove è nato (a Reggio Emilia). Hachim Mastour ha da poco firmato con l’Union Touarga Sport, club di Rabat che milita nella Botola 1 Pro, il campionato di prima divisione marocchino. Chissà che non esploda ora, farebbe sicuramente la felicità anche di Adriano Galliani.