Vi ricordate di lui? Sta per firmare con una squadra di dilettanti: la nuova vita del bomber

Ricomincio da me. Un incredibile storia: dalla Serie A all’Azzurro passando per l’Europa. Ora la ripartenza addirittura dai dilettanti.

Volli fortissimamente volli continuare a giocare a calcio. Non gli è bastato un debutto da sogno in Serie A con il Milan, con un gol-lampo a soli 18 secondi dal suo ingresso in campo segna, peraltro decisivo ai fini della vittoria rossonera.

Non gli è bastato fare incetta di riconoscimenti, sin da giovane, quando ricevette il “Premio Silvio Piola” come miglior attaccante Under-21. E ancora: Parma, Genoa, Chievo. Perfino un’esperienza in Premier League con lo Swansea.

Atalanta, Spal e Cagliari. Un biennio nel Siena, quasi cento gol in carriera, senza dimenticare l’esperienza con le Nazionali. A partire dall’Under 17, condita da nove partite e quattro gol, per poi passare all’Under 19, quindi nell’Under 21 allenata allora da Pierluigi Casiraghi.

Una fase finale dell’Europeo Under 19 da ricordare, se non fosse che si è conclusa con la finale in Repubblica Ceca. Una valida alternativa a Mario Balotelli, prima ancora che decidesse di trasformare una carriera da tp player, in qualcosa carico di soli rimpianti.

L’Italia (di Cesare Prandelli) chiamò: in un crescendo rossiniano, siamo allo zenit

Sì perché Alberto Paloschi ha assaporato anche l’ebbrezza della Nazionale maggiore, quella di Cesare Prandelli nello specifico, che lo convocò per uno stage per i papabili convocati per il Mondiale del 2014.

Tutto questo e molto altro per l’attaccante di Chiari. Che a soli 33 anni è rimasto senza squadra a causa della mancata iscrizione al campionato di Serie C del Siena: svincolo automatico, necessità di trovare una nuova avventura, proprio per quel volli fortissimamente volli continuare a giocare

Riparto dal basso: Paloschi e l’opportunità che arriva dai dilettanti

269 presenze in Serie A, corredate da 60 gol e 14 assist nel massimo campionato, a cui vanno sommati 118 gettoni fra Serie B e C. Il suo Alberto Paloschi l’ha fatto, così potrebbe rimettersi in gioco in Serie D. L’occasione non è tardata ad arrivare.

Stando, infatti, a quanto riportato da La Nazione l’attaccante, classe 1990, sarebbe ad un passo dalla firma con il Desenzano Calvina, club lombardo militante nel Gruppo B (2 vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato) con il quale si sta allenando oramai da qualche giorno. “Un grande calciatore che un bravissimo ragazzo”. Parola di Mario Tacchinardi, allenatore del Desenzano Calvina.