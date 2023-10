Vi ricordate di lui? Prendono Crisetig a parametro zero: il mercato non chiude neanche a ottobre

L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente svincolato, pronto a tornare in pista: Lorenzo Crisetig e la trattativa a parametro zero.

I mancini hanno sempre una corsia preferenziale, anche quando restano senza squadra, a tempo indeterminato. Ecco, Lorenzo Crisetig non fa eccezione, la sa peculiarità alla base in una trattativa a parametro zero, prossima alla chiusura.

Un centrocampista dotato di una buona visione di gioco e buon senso della posizione, Lorenzo Crisetig ha sempre prediletto quella fetta di campo davanti alla difesa, in cabina di regia, magari in un centrocampo a tre, supportato eventualmente da due centrocampisti più dinamici, visto che l’atletismo non è la sua caratteristica principale.

Ma se proprio deve, Crisetig non ha mai disdegnato l’impiego qualche metro più avanti, nel ruolo di mezzala e, perfino, come trequartista. L’importante è giocare. Dopo mesi di inattività per il centrocampista di Cividale del Friuli, è arrivata una nuova opportunità.

Dopo aver mosso i primi passi nel Chiavris e sempre con i friulani Donatello, fu proprio l’Inter a notarlo, in primis per quel mancino che stregò perfino un allenatore esigente come Mourinho, che non ha mai disdegnato il lancio di giovani in tutte le sue esperienze sulle panchine sia italiane sia internazionali.

Dal debutto all’anonimato

Lorenzo Crisetig fu più volte inserito più volte nella lista “B” giovanili per le competizioni europee, debuttando a 18 anni in Champions, vincendo il titolo europeo nel 2012 con la maglia nerazzurra Under 19, al Brisbane di Londra contro l’Ajax, è suo il gol decisivo dal dischetto nella sequenza finale dei tiri di rigore.

Spezia, Crotone e Cagliari le squadre che lo presero in prestito dall’Inter: nel 2015 la cessione (sempre a titolo temporaneo, un biennale) con il Bologna anche se soltanto sei le partite all’attivo. La stagione susseguente viene riscattato per circa tre milioni di euro dalla Beneamata e torna a Crotone. Ma non viene considerato molto dall’allora tecnico Roberto Donadoni.

Così Crisetig prova prima le esperienze italiane con Frosinone e Benevento, poi la sua uscita dall’Italia: in Spagna, con il Mirandés, club in Segunda División.

Lorenzo Crisetig e il ritorno al futuro

Non un granché, comunque, in Spagna, non si ricorderà molto di quella esperienza di campo nella Comunidad di Castiglia Y Leòn. Fu la Reggina a riportarlo in Italia: qui molto meglio, ben 104 presenze, condite da tre reti, peccato per la fine ingloriosa dei calabresi.

Il futuro di Lorenzo Crisetig potrebbe essere comunque in Serie B. Secondo Il Corriere dello Sport, il centrocampista friulano potrebbe rinforzare il nuovo Bari di Pasquale Marino. Trattativa in essere, da capire soltanto se ci sono gli estremi per chiuderla.