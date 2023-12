Vi ricordate di lui? Panchina a Fatih Terim: riparte da qui, è ufficiale

Fatih Terim torna in pista: ecco da dove riparte una vecchia conoscenza del calcio nostrano. Ufficiale la sua firma.

Fu la Fiorentina a portarlo in Italia a inizio del nuovo millennio, colpita da uno dei momenti più gloriosi da parte di Fatih Terim, capace di approdare al Galatasaray per diventare semplicemente l’allenatore più vincente nella storia del club di Istanbul.

Quattro campionati, due coppe nazionali, ma soprattutto la Coppa UEFA nel 1999-2000, completamente a sorpresa vinta contro tutti i pronostici della vigilia nella finale con il super Arsenal di Arsene Wenger.

La Viola lo prese subito dopo, ma dopo un avvio positivo, nei primi mesi del 2001, anche a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava la società gigliato, i rapporti professionali ed umani tra Terim e l’allora presidente Cecchi Gori s’incrinano talmente tanto che il turco chiudo anzitempo la sua esperienza a Firenze, dimettendosi.

L’Imperatore, chiamato così ai tempi del Gala, rimane comunque in Italia e firma con il Milan dove sostituisce, a partire dall’annata seguente, un totem rossonero come Cesare Maldini. Ma anche qui i risultati sono altalenanti, domina una galeotta discontinuità. Che va ben oltre i problemi economici della Fiorentina: a novembre del 2001 il rapporto tra il Milan e Fatih Terim è già al capolinea, complice l’arrivo di Carlo Ancelotti.

Ritorno nell’habitat naturale

In Italia non funzionò, l’habitat naturale dell’Imperatore è la Turchia, intesa come campionato e come nazionale. Con il Gala, allenato in vari cicli, è riuscito a vincere qualcosa come 17 trofei: otto campionati nazionali, tre coppe nazionali, quattro supercoppe nazionali e una Coppa UEFA.

Bene (ma non benissimo) anche con la nazionale turca, che ha guidato in ben tre fasi finali di un Europeo: nel 1996, nel 2008 (la sua esperienza migliore culminata con una prestigiosa semifinale) e nel 2016.

Ritorno al futuro

Fermo da quasi un anno dopo l’ultimo ciclo (non un granché) sulla panchina del Galatasaray, Fatih Terim torna in pista. Allenerà il Panathinaikos, attualmente secondo nel massimo campionato greco, al posto di Ivan Jovanovic. L’Imperatore, classe 1953, ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Ma ha già fatto storia.

Sì perché è il primo allenatore turco in Grecia: i maligni dicono che il Pana abbia scelto Terim solo in funzione del suo peso politico, del fatto che servisse un segnale forte per rinsaldare i rapporti diplomatici tra Grecia e Turchia, rapporti ricostruiti da pochissimo tempo dopo decenni di contrasti durissimi. Chissà quanto ci sia di vero, quel che conta a livello sportivo è che il 70enne di Adana è di nuovo in pista.