Vi ricordate di lui? Paloschi torna a far gol in Italia: pazzo investimento della big

Sull’ex attaccante del Siena è forte l’interessamento di un club di Serie C: la trattativa può andare in porto.

L’esordio in Serie A è uno dei momenti indimenticabili nella carriera di un giocatore. Immaginate cosa voglia dire farlo con la maglia del Milan a San Siro, mettendo anche a segno il gol decisivo… al primo pallone toccato! Neanche nei sogni più sfrenati si può pensare ad un debutto così perfetto, eppure Alberto Paloschi l’ha vissuto.

Quei diciotto secondi che intercorrono tra l’ingresso in campo e il destro al volo che batte Manninger rappresentano il momento più alto della carriera dell’attaccante classe 1990. Diciotto come i suoi anni, compiuti circa un mese prima di quel 10 febbraio del 2008. Un record che dura da quindici anni e che sarà molto complesso da battere.

In quell’azione c’è tutto Paloschi. In un’intervista successiva, Pippo Inzaghi – che in quella partita contro il Siena giocò in coppia con lui – dichiarò di essere orgoglioso che il giovane attaccante si ispirasse a lui. E in effetti, fu un classico gol alla Inzaghi: palla a scavalcare la difesa, movimento in profondità ad attaccare la porta e finalizzazione impeccabile.

La stella di Paloschi, purtroppo, non ha più brillato come in quel pomeriggio invernale milanese, ma resta una carriera di un attaccante in grado di segnare 104 reti nel calcio professionistico.

Siena e…

Negli ultimi due anni Paloschi ha giocato nel Siena in Serie C, penultima tappa della sua carriera vissuta con nove maglie diverse. Penultima perché, a causa dell’esclusione della società toscana dalla categoria, il suo contratto è stato automaticamente risolto e al momento è svincolato.

Non la migliore per le notizie, dal momento che con i bianconeri aveva disputato la seconda migliore stagione della sua carriera in termini realizzativi – 13 gol in 32 partite – ed a fine giugno era stato insignito del premio ‘Paolo De Luca’ come miglior giocatore del Siena per la stagione 2022-23.

Interesse

Approfittando dell’attuale situazione contrattuale, diverse squadre si sono fatte avanti per convincerlo a firmare. Al momento, la più vicina è il Padova. L’amministratrice delegata Alessandra Bianchi ha dichiarato a riguardo: «Ancora non si sa nulla, ci sono tante situazioni in ballo e il calciatore si sta guardando attorno. Vedremo».

Nella scorsa stagione il Padova è arrivata al quinto posto nel Girone A di Serie C, che le permesso di qualificarsi alla prima fase dei playoff, dove è stata sconfitta dalla Virtus Verona.