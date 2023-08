Vi ricordate di lui? Mustafi torna in Serie A: preso da svincolato per la salvezza

A quasi dieci anni dall’unica esperienza in Serie A, Shkodran Mustafi può tornare nel nostro campionato a parametro zero.

La Samp lo prese nella finestra invernale del lontano 2012, a titolo definitivo, gli fece firmare un contratto da quattro stagioni, che Shkodran Mustafi non rispettò mai.

Fu Ciro Ferrara, allora allenatore blucerchiato, a farlo esordire in Serie A, in un Palermo-Sampdoria 2-0, nel quale fu schierato come terzino destro in una difesa a quattro. Con l’arrivo di Delio Rossi passo a centrale nella a tre, meglio: concluse la sua prima stagione collezionando 17 presenze, di cui 12 da titolare.

Nell’annata successiva arriva l’esplosione, Mustafi si pone all’attenzione come uno dei centrali più rocciosi e performanti della Serie A, a tal punto che viene convocato nella nazionale tedesca: ha origini albanesi della Macedonia del Nord, ma è nato a Bad Hersfeld, nel land dell’Assia e può vestire la maglia della Nationamannschaft.

In Italia segna una rete decisiva all’Atalanta, risultando uno dei migliori e catalizzando l’attenzione di tanti club esteri: fu il Valencia a crederci più di tutti, lo prese per circa 8 milioni di euro più 2 di bonus, ai blucerchiati non rimase che il 10% della futura cessione.

Nemo profeta in patria

Non trascendentale la sua esperienza in terra levantina, anche la sua cessione all’Arsenal frutta qualcosa come 41 milioni di euro al Valencia. Con i Gunners arrivano i primi trofei: due FA Cup e altrettante Community Shield, collezionato addirittura 151 presenze e 9 reti.

Nel 2021 vola in patria, mossa tutt’altro che saggia, a conti fatti: gioca poco con lo Schalke, segna una rete, retrocedendo con la squadra di Gelsenkirchen. Torna in Spagna per indossare la maglia del Levante, con un contratto annuale e quell’opzione per la stagione successiva mai esercitata.

Occasione a parametro zero

Ma molte squadre italiane si sono ricordate di lui, ora che è svincolato. Un difensore centrale dal piede destro, abile nello stacco aereo, pericoloso sui calci piazzati, dotato di buona prestanza fisica e senso della posizione, all’occorrenza anche terzino, Mustafi è un’occasione a parametro zero che potrebbe sfruttare il Cagliari.

Sì perché a Claudio Ranieri non dispiace il nazionale tedesco, che potrebbe tornare in Italia per indossare la maglia del Cagliari. C’è anche un’alternativa, anche se non così forte, quella dell’Atalanta di Gasp, nel caso in cui dovessero uscire Demiral, Toloi e Palomino.