Vi prendiamo insieme: Maldini e Massara di nuovo uniti | Proposta d’oro in Premier League

L’Arabia Saudita può attendere, Maldini e Massara potrebbe tornare a lavorare insieme nel campionato inglese.

Hanno lavorato quattro anni fianco al fianco, diventando un vero e proprio dinamico duo. Insieme hanno costruito un Milan capace di tornare competitivo, a tal punto da contribuire alla conquista di uno scudetto, peraltro contro ogni pronostico.

Tanto lavoro per Paolo Maldini e Frederic Massara, che in quattro anni hanno portato 25 acquisti in maglia rossonera. Ovviamente passeranno alla storia per aver riportato Zlatan Ibrahimovic a Milano. Non solo.

Da Divock Origi a Devis Vasquez, passando per Olivier Giroud, Pierre Kalulu, Tiemoué Bakayoko, Brahim Diaz, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, Marko Lazetic e Jens Petter Hauge, Fode Ballo-Toure, Ante Rebic e Malick Thiaw, Junior Messias, Yacine Adli, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic. Soprattutto Mike Maignan. E ancora.

Sandro Tonali e Ismael Bennacer, Theo Hernandez e Fikayo tomori, l’oggetto misterioso Charles de Ketelaere, che all’Atalanta ha dato segnali di vita e potrebbe tornare al Milan questa estate. Ma soprattutto lui, Rafael Leao, fresco di rinnovo.

Ascesa e declino del dinamico duo

Ha fatto scalpore il loro licenziamento questa estate, se non altro perché avevano rinnovato entrambi l’estate precedente. Tra l’altro un’estensione di contratto per niente scontata. Perché? Proprio per quelle divergenze sulla gestione della rosa e sul futuro dell’allenatore Stefano Pioli, che hanno pagato l’anno dopo.

Divergenze anche sui progetti per il nuovo corso e per quegli acquisti pagati tanto (vedi proprio De Ketelaere) e che hanno reso poco o niente. Così Red Bird ha tagliato in conti col passato, senza pensarci due volte, affidando l’incarico di quel dinamico duo a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani.

Due destini che si uniscono

Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero ritrovarsi a Manchester, sponda United. Per due motivi: il primo è che la pista araba (soprattutto per l’ex iconico rossonero) sembra essersi interrotta, il secondo va identificato nella rivoluzione che ha in mente Jim Ratcliffe.

Secondo il The Telegraph il leader tecnico del progetto del nuovo Manchester United ha inserito Maldini e Massara nella lunga lista di nuovi dirigenti insieme all’amico Jean Claude Blanc (ex dirigente nonché presidente della Juventus nel dopo Cobolli Gigli e prima dell’avvento di Andrea Agnelli). Nella sua opera di ristrutturazione dei Red Devils potrebbe esserci anche Dougle Freedman, attuale direttore sportivo del Crystal Palace e persona molto vicina proprio a Sir Alex Ferguson.