Verratti in Serie A: pazzia di Ferragosto | Contatti insistenti al telefono

Ormai ai margini nel PSG il centrocampista della nazionale italiana vuole esordire in Serie A: due top club sono al lavoro.

L’estate degli epurati. O della disillusione. Potrebbero essere questi due titoli efficaci per commentare la vera e propria rivoluzione che si sta vivendo in casa Paris Saint-Germain. Dal cambio di allenatore ai riferimenti in campo, i tifosi del club del presidente Nasser Al-Khelaifi ricorderanno a lungo l’estate 2023.

Se infatti il congedo di Christophe Galtier poteva essere nell’ordine delle cose dopo che neppure l’ex tecnico di Saint-Etienne e Lille, ed ex difensore del Monza, è riuscito a sfatare la maledizione della Champions League, venendo eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco, assai meno prevedibile era che si potesse assistere ad un vero e proprio smontaggio della formazione di stelle.

Il tridente delle meraviglie Mbappé-Messi-Neymar è infatti ormai solo un ricordo dato che, per motivi differenti, il corso del nuovo allenatore Luis Enrique sembra destinato a partire senza i tre big dell’attacco. Se la Pulce ha salutato per primo e per propria volontà accettando la chiamata dell’Inter Miami di David Beckham, il brasiliano è stato messo ai margini per pura scelta tecnica e viaggia spedito verso il clamoroso ritorno al Barcellona, previa rescissione con il Paris.

Quanto a Mbappé la situazione è nota così come lo stallo, anzi il gelo, nei rapporti con la proprietà dopo il no reiterato alla proposta di allungamento del contratto in scadenza nel giugno 2024. Il Real Madrid è alla finestra, ma, uomini a parte, a Parigi è in corso un vero e proprio cambio di filosofia. La corsa all’agognata Champions nel 2024 passerà infatti dall’inizio di un’era nuova, evidente da come è stato portato avanti il mercato. Anche perché gli addii illustri potrebbero non essere finiti.

Il PSG e l’estate della rivoluzione: anche Marco Verratti vicino all’addio

La lista degli esuberi che il ds Campos è chiamato a piazzare prima della fine dell’estate è lunga ed eccellente e comprende anche altre ex colonne del passato recentissimo come Juan Bernat e soprattutto Marco Verratti. Dopo 11 stagioni da protagonista assoluto il centrocampista abruzzese, infatti, non rientra più nei piani del club ed è stato invitato ad allenarsi a parte.

Entrato nel mirino dei tifosi da alcuni mesi a causa dello scadimento del livello delle sue prestazioni in campo, Verratti ha preso atto della necessità di porre fine alla propria gloriosa esperienza francese. Arrivato a Parigi a neppure 20 anni nel 2012, Marco se ne andrà dopo aver riempito la propria bacheca di trofei, ben 30, vinti con il PSG tra Ligue 1, Supercoppe di Francia, Coppe nazionali e Coppe di Lega. E la sua nuova destinazione potrebbe essere sorprendente.

Verratti tra Arabia e Serie A: le strategie di Juventus e Roma

A 31 anni ancora da compiere Marco vuole dimostrare di essere ancora all’altezza di un progetto vincente. Per questo l’ex giocatore del Pescara non ha ancora detto l’ultimo sì alla proposta dell’Al Hilal, una delle big del campionato saudita che lo corteggia ormai da diverse settimane. Lo stesso club che ha provato, invano, ad ingaggiare lo stesso Mbappé ha messo sul piatto per Verratti un contratto da 50 milioni netti. Marco vacilla, ma il suo sogno è quello di debuttare nel massimo campionato italiano. Sì, perché 11 anni fa il campione d’Europa 2021 con la nazionale azzurra passò direttamente dal Pescara, fresco di promozione dalla B alla A, al PSG e non ha pertanto ancora mai giocato neppure una partita in Serie A. Una “lacuna” curiosa, che potrebbe venire colmata molto presto se Roma o Juventus rompessero gli indugi e presentassero un’offerta ufficiale al Psg e al giocatore.

I giallorossi si erano già fatti avanti a giugno, ma senza affondare il colpo, mentre la Juventus potrebbe sferrare l’attacco molto presto. Vero è che i bianconeri cercano un centrocampista con caratteristiche diverse, più incursore e meno regista, ma l’esperienza e la classe di Verratti potrebbero sempre fare comodo, magari spostando Locatelli come mezzala, in particolare qualora Pogba non desse le garanzie necessarie. La Roma potrebbe invece rivalutare il dossier solo in caso di partenza di Nemanja Matic. L’elevato ingaggio di Verratti però complica le cose per la squadra di Mourinho, che non a caso sta pensando ad una soluzione sempre… “parigina”, ma più economica, il ritorno di Leandro Paredes, anch’esso in uscita dal PSG dove è rientrato dopo il prestito alla Juventus.