Verona-Napoli, prepartita Spalletti: “Il tempo della parole è finito. Verona squadra in forma ma bisogna reagire alla sconfitta”

Alla vigilia del match di domenica pomeriggio al Bentegodi tra Verona e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico partenopeo.

Lo scopo del Napoli è quello di riprendersi dopo la sconfitta interna contro il Milan. Quello con i rossoneri era una ghiotta opportunità per gli azzurri di portarsi in vetta alla classifica ma il Napoli non ha sfruttato l’opportunità, davanti alla sua gente. Il club partenopeo, però, continua a soffrire tra le mura del Maradona. Negli ultimi incontri solo pareggi e sconfitte nel proprio stadio. Un KO che ha lasciato molti interrogativi.

Domenica, al Napoli aspetta il Verona di Igor Tudor che sta affrontando un ottimo periodo di forma. La squadra scaligera, secondo Luciano Spalletti, ha tantissime qualità ed ha giocato una buona partita a Firenze. La parte importante che dovrà fare il Napoli è anche il lavoro sporco, di usare quel veleno che non si è visto contro i rossoneri. Il gol ha condizionato una partita che, nei primi 15 minuti, era stata gestita abbastanza bene.

Non sembrano mai fermarsi gli infortuni. Questa volta tocca al portiere Meret che si è causato un infortunio alla seconda vertebra lombare. Recuperati anche Anguissa e Lozano che avevano giocato gli ultimi minuti nella scorsa partita. Ritorna anche Lobotka che è mancato tantissimo nel centrocampo azzurro.

Lo slovacco è un playmaker che dà grande profondità alla mediana e può essere una spina nel fianco per la difesa avversaria. Contro il Verona non bisognerà lasciare troppi spazi e creare una pressione costante. La sconfitta col Milan non ha subito conseguenze psicologiche, ha ammesso il mister, sono finite le parole e bisognerà passare ai fatti ed il Napoli, domani, dovrà dimostrarlo.

