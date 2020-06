Verona-Napoli in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 23-06-2020

Archiviati i recuperi della 25° giornata, si (ri)comincia oggi con la 27° giornata di campionato che vedrà in campo Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus. Domani, alle 19:30, Verona-Napoli.

Chiusa la 25° giornata di campionato che ha visto le vittorie di Verona (2-1 al Cagliari), Inter (2-1 alla Sampdoria) e Atalanta (4-1 al Sassuolo) e il pareggio, per 1-1, tra Torino e Parma, ritorna in campo oggi la Serie A con le prime tre gare valevoli per la 27° giornata di campionato.

Si comincia alle 19:30 con Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan e si prosegue poi, alle 21:45, con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Domani in campo invece Verona-Napoli che alle 19:30 daranno il via ad un match che si preannuncia sicuramente scoppiettante.

La recente vittoria sul Cagliari, ha permesso infatti agli scaligeri di consolidare il proprio 7° posto che, ora come ora, vorrebbe dire Europa League e di salire a -1 dai partenopei che, galvanizzati dal recente successo in Coppa Italia, proveranno, già da domani sera, ad alimentare il loro sogno di arrivare al 4° posto e quindi in Champions League.

Verona-Napoli 23-06-2020

Le ultime sulle formazioni di Verona e Napoli

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Juric dovrebbe affidarsi ad un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Silvestri in porta con, fargli da scudo, Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo spazio a Faraoni, Amrabat, Badu e Lazovic. Sulla trequarti, Verre e Zaccagni, saranno invece il supporto per l’unica punta, Di Carmine.

Gattuso, dal canto suo, dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3. Ospina quindi in porta con, davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco il trio formato da Milik, Insigne e Politano.

Probabili formazioni Verona-Napoli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Come vedere Verona-Napoli in diretta TV e Streaming

Verona-Napoli sarà visibile esclusivamente su DAZN con diretta streaming affidata all’apposito servizio della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Verona-Napoli

La radiocronaca di Verona-Napoli sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Verona e Napoli sono complessivamente 81 (57 in Serie A, 18 in Serie B e 6 in Coppa Italia). Il bilancio pende tutto a favore dei partenopei che guidano la contesa con 41 vittorie a fronte delle 17 degli scaligeri. 23 i pareggi. 126 i gol segnati dagli azzurri, 63 quelli messi a referto dai gialloblu.

L’ultimo precedente è quello della gara di andata che vide il Napoli prevalere per 2-0. Volendo invece risalire all’ultima gara giocata al Bentegodi dovremmo allora tornare alla stagione 2017-2018, precisamente al 19 agosto 2017: in quell’occasione gli azzurri prevalsero 1-3 sui padroni di casa.

Infine, se volessimo trovare l’ultima vittoria dell’Hellas sul Napoli, dovremmo fare un passo indietro di 5 anni e tornare al 15 marzo 2015 quando il Verona, allenato al tempo da Andrea Mandorlini sconfisse per 2-0 il Napoli di Rafa Benitez.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS