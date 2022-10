Verona-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, Vittoria di carattere dei rossoneri a Verona

Il Milan riesce a conquistare tre punti importanti, contro un Verona battagliero e rivitalizzato dalla cura Bocchetti. I rossoneri partono meglio e vanno subito a segno grazie ad un autogol di Veloso su un traversone di Leao. Immediato pareggio di Gunter con una deviazione di Gabbia. Rossoneri in affanno per larghi tratti del secondo tempo, ma alla fine Tonali servito da Rebic segna l’1-2 e consegna tre punti al Milan.

Top 3 Verona:

Gunter 7,5 Decisamente il migliore in campo del Verona. Non solo per il gol del momentaneo pareggio. Nonostante sia un centrale di difesa mostra di avere una tecnica individuale niente male. Poi in fase difensiva è sempre lucido e concentrato.

Tameze 7 Fa un pressing incredibile, non molla mai i calciatori del Milan e li costringe molto spesso all’errore. Recupera inoltre una quantità industriale di palloni.

Hien 6 Anche lui fa una buona partita. Gioca soprattutto d’anticipo contro i veloci attaccanti rossoneri.

Flop 3 Verona:

Hrustic 4 Il vantaggio del Milan si concretizza grazie ad un suo clamoroso errore. Nella ripresa non sfrutta a dovere l’opportunità di portare in vantaggio i veronesi.

Henry 5,5 Nonostante il Verona giochi bene, lui non brilla. Appare troppo spesso isolato dal resto dei compagni e dalla manovra offensiva.

Veloso 5 Questo voto non deriva solo dall’autogol, ma a centrocampo appare in debito di ossigeno e fatica molto ad illuminare il gioco degli uomini di Bocchetti.

Top 3 Milan :

Thiaw 7,5 Entra negli ultimi minuti e il suo ingresso è provvidenziale per il Milan, salvandolo in almeno tre occasioni dal potenziale 2-2 del Verona. Nonostante fosse una fase di gioco concitata si dimostra attento e lucido nei suoi interventi difensivi.

Rebic 7 Subentra all’inizio del secondo tempo e ha subito una grande occasione sventata da Montipò. Nonostante tutto non demorde e ha la lucidità necessaria per servire l’assist a Tonali in occasione del secondo gol del Milan.

Tonali 7- Non stava giocando certamente la sua miglior partita. Molti passaggi sbagliati nel corso del match, però al minuto 81 ha la necessaria lucidità per battere il portiere del Verona e consegnare tre punti fondamentali per il Milan.

Flop 3 Milan :

Tatarusanu 5 Di base non ha colpe sul gol subito, ma non trasmette sicurezza alla difesa. Rischia di beccare il 2-2 su una clamorosa uscita a vuoto.

Theo Hernandez 5- Non è lucido e si vede che comincia ad accusare i segni della stanchezza. Troppi passaggi elementari sbagliati ed eccessiva frenesia nelle giocate palla al piede.

Gabbia 5,5 Sfortunato sull’1-1, ma appare troppo spesso nervoso nei suoi interventi. Rischia con Tomori una frittata, in occasione di un’azione del Verona.

Il Milan non ha giocato bene, ma queste sono quelle vittorie “sporche” che poi a fine anno possono avere un peso specifico importante. Il Verona ha dato tutto e forse per il gioco meritava anche il pareggio. Bocchetti sembra aver toccato le corde giuste. Approcciando così tutte le gare, la salvezza non è un traguardo utopistico.