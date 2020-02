Verona-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 08-02-2020

Verona-Juventus, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Sarri punterà sul tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo con l’argentino centravanti, Juric ritrova Amrabat.

Domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi il Verona ospiterà la capolista Juventus nella ventitreesima giornata di Serie A.

In settimana, il Verona ha recuperato la partita contro la Lazio, rinviata nel mese di Dicembre per l’impegno di Supercoppa della squadra capitolina. I gialloblu hanno sfoderato un’altra bella prestazione, fermando sullo 0-0 i biancocelesti all’Olimpico.

La Juventus, invece, nell’ultimo turno di campionato è tornata alla vittoria battendo con un netto 3-0 la Fiorentina. I bianconeri, tuttavia, non hanno giocato una grande gara contro la Viola e se vorranno portare via punti da Verona dovranno sudare molto e sbagliare poco.

Le ultime sulle formazioni di Verona e Juventus

Dopo Milan e Lazio, Juric vuole fare uno sgambetto anche alla Juventus. Per gli scaligeri sarà la terza partita in una settimana ed anche se le energie non saranno tante, il tecnico croato schiererà la miglior formazione possibile. Per questa partita, Juric ritrova Amrabat che ha scontato la giornata di squalifica contro la Lazio, con il marocchino pronto a tornare in mediana. A centrocampo dovrebbe riposare Miguel Veloso, con Pessina pronto a prendere il suo posto, mentre in avanti potrebbe avere qualche chance Eyserric, anche se al momento Di Carmine è favorito.

Come accaduto contro la Fiorentina, Sarri punterà ancora sul tridente cambiando però gli interpreti. Se contro la Viola giocò Higuain come punta centrale, stavolta sarà Dybala a svolgere questo ruolo, assistito a sinistra dall’immancabile Cristiano Ronaldo e a destra da Douglas Costa. Per il resto sarà confermata la formazione che ha battuto la Fiorentina con Szczesny in porta, Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro in difesa e con Bentancur, Pjanic e Rabiot a centrocampo.

Probabili formazioni Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. All. Ivan Juric

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Come vedere Verona-Juventus in Diretta TV e Streaming

La partita Verona-Juventus sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 20:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Verona-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus sulle frequenze di Rai Radio Uno

Precedenti e statistiche di Verona-Juventus

In casa del Verona, la Juventus non ha mai avuto vita facile ed i precedenti lo confermano. Nelle 34 partite disputate al Bentegodi, gli scaligeri hanno ottenuto ben 12 successi, uno in più dei bianconeri che si sono affermati 11 volte. Undici è anche il numero dei pareggi che confermano come la gara sia molto equilibrata.

Il Verona di quest’anno è una squadra pericolosa da affrontare sul suo campo, dove ha perso solamente tre partite. In undici gare casalinghe, cinque sono state le vittorie e tre i pareggi.

Fuori casa, invece, la Juventus ha perso solo contro Napoli e Lazio ed ha pareggiato contro Lecce e Fiorentina. I campioni d’Italia dovranno giocare una grande partita se non vogliono incappare nella terza sconfitta stagionale, i gialloblu sognano il grande colpo.

