Verona-Juventus Allegri: “L’Inter è un capitolo chiuso, Vlahovic da valutare.”

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato alla vigilia del match contro il Verona, valido per il 15° turno di campionato.

Le parole di Max Allegri alla vigilia del Match con l’Hellas Verona

La Juventus vuole proseguire nella striscia positiva avviata in campionato, infatti, i bianconeri dopo il successo sull’Inter hanno collezionato la quarta vittoria consecutiva in campionato. Max Allegri ha esordito in conferenza stampa facendo intendere che il match contro i neroazzurri è stata una grande soddisfazione, visto che i bianconeri era un anno che non riuscivano ad ottenere un successo sull’Inter, ma è una partita passata e bisogna concentrarsi sul presente, soprattutto sul Verona che nelle ultime 5 gare disputate contro l’Hellas sono usciti per ben 3 volte sconfitti.

Il tecnico livornese ha cercato poi di snodare i dubbi di formazione, soffermandosi soprattutto su Vlahovic: “Dusan sta accusando molto questo fastidio Tendineo/Pubalgico, ieri l’ho visto in leggero miglioramento, oggi vedremo se possiamo optare di poterlo avere almeno in panchina per la partita, altrimenti continuerà le cure e valuteremo un’eventuale convocazione nella gara di domenica.”

Non sono mancate parole tenere anche per il fiore all’occhiello di questa Juventus, Nicolò Fagioli, che sta vivendo un vero e proprio exploit in bianconero: “Fagioli lasciamolo tranquillo, si mette a disposizione e ultimamente sta facendo molto bene, ma stanno facendo molto bene tutti anche Miretti che ha già indossato la maglia della Juventus per 20 partite, Fagioli molto probabilmente giocherà anche domani, ma arriveranno gare dove anche lui dovrà inevitabilmente rifiatare”.