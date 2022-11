Verona-Juventus 0-1, dichiarazioni post partita di Allegri: “È stata una partita sporca, ma i ragazzi l’hanno saputa portare a casa. L’Hellas ha giocato bene, non merita la classifica che ha.”

La Juventus trionfa anche al Bentegodi, la gara contro l’Hellas Verona finisce 0-1 per i bianconeri che passano di misura sugli uomini di Bocchetti. Analizziamo le parole di Mister Allegri.

Max Allegri, nelle sue parole post partita, ha iniziato elogiando i propri ragazzi per la quinta vittoria consecutiva con clean sheet. L’allenatore bianconero si è soffermato sull’espulsione di Alex Sandro che appare del tutto fondamentale per il successo finale. Il mister ha affrontato anche la tematica della vittoria di misura della propria squadra, ribadendo che per la Juventus era importante vincere per dare continuità alla propria classifica, adesso manca un ultimo tassello prima della sosta mondiali.

Il mister ci ha poi tenuto ad aggiunger due parole su Cuadrado e Locatelli, che negli ultimi allenamenti avevano accusato dei fastidi fisici, ma che comunque si sono messi a disposizione della squadre scendendo in campo e stringendo i denti, portando a casa delle ottimi prestazioni. Questo dimostra quanto il lavoro del mister stia ripagando anche in termini di unione di squadra, infatti, adesso la squadra sembra lottare insieme dal primo all’ultimo minuto, sacrificandosi per il successo finale.

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche l’autore del gol vittoria, Moise Kean, “Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra con una vittoria di carattere, adesso dobbiamo pensare alla gara di domenica per fare bene anche lì, noi pensiamo a dare il 100% ad ogni partita poi lo scudetto vien da farsi.”