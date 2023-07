Vergogna totale: il campionato sarò rinviato | Ecco quando si inizia ufficialmente

Anche la coppa nazionale parta monca, con quattro squadre escluse in attesa di chiarimenti ufficiali. La vergogna è totale.

La stagione dei paradossi. In Serie A tutti i competitor per lo scudetto maltrattati, sportivamente parlando, dal Napoli nello scorso campionato, hanno tenuto i rispettivi allenatori. Tutti tranne proprio il Napoli, che ha cambiato, causa la voglia di stare fermo almeno un anno da parte di Luciano Spalletti.

La Serie A vive di mercato sostenibile, figlio di una totale mancanza di rispetto dei bilanci fatta di qualche benedetta eccezione: vedi Napoli, leggasi Lazio e poco altro. Siamo schiavi degli arabi, di chi arriva e si prende giocatori, eppure abbiamo portato tre squadre nelle finali europee, ma non possiamo tener botta a nessuno.

I paradossi dei paradossi si sprecano: l’eco di un frastuono che sta generando la telenovela delle telenovelas si sente fino in Italia. Sì perché quando Mbappé andrà via dal PSG, indipendentemente da dove andrà, si innescherà un go-down il cui effetto potrebbe rivelarsi in Italia: decideranno i parigini se toglierci un altro big, senza che il club di turno possa farci niente, in quanto impegnato nel suo mercato sostenibile.

Tra i paradossi, un posto in prima fila ce l’ha la Coppa Italia. Si sa che c’è un tabellone, che si partirà il 6 agosto, con le gare del turno preliminare, con un anticipo il 5 quando il Catanzaro ospiterà il Foggia. Per il resto quattro buchi dati da altrettante squadre temporaneamente escluse.

Che caos!

Il tabellone di Coppa Italia porta i segni (per il momento delle X) delle battaglie legali che stanno caratterizzando l’estate della cadetteria e di conseguenza della Serie C, con Reggina e Lecco al momento escluse e la coppia Brescia-Perugia che attende la riammissione.

Tutte e quattro le squadre non sono presenti nel tabellone di Coppa Italia. Lecco e Reggina non sono state inserite perché attualmente escluse dai campionati professionistici; per Brescia e Perugia l’esclusione è dovuta al fatto che nessuna delle due sa ancora quale categoria dovrà affrontare. Un segnale ulteriore dell’incertezza che regna sovrana, un gran caos.

La situazione

L’iter legislativo non aiuta, evidenzia un altro paradosso, quello tipico italiano che non può esser presa nessuna decisione d’urgenza. Sì perché la Reggina si è rivolta al TAR del Lazio per l’estromissione dalla cadetteria, ma l’attesa discussione del ricorso non può tenersi il 2 agosto, in quanto è necessario attendere 11 giorni dall’avvenuta notifica del decreto.

Se ne discuterà soltanto venerdì 11 agosto, sette giorni prima dell’inizio, a questo punto eventuale del campionato di Serie B, che rischia seriamente di non partire per quella data. Ma non ditelo alle aventi diritto: loro vogliono giocare. Se ne saprà qualcosa il 31 luglio, il giorno dell’Assemblea dei club cadetti: ma gari lì si saprà quando le aule dei tribunali lasceranno spazio al calcio giocato.