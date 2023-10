Vergogna Inter, interviene il tribunale di Milano: ballano 20 milioni di euro

Inter in tribuna per un contenzioso da venti milioni di euro. Cosa sta succedendo in questa assurda vicenda.

Niente fischietti per il ritorno di Lukaku a San Siro da avversario, ma non per questo non ci sarà contestazione. Figuriamoci se il popolo interista si lascerà stoppare dalla decisione del questore di Milano, che ha vietato i fischietti (contro Romelu Lukaku) durante Inter-Roma.

La Curva Nord, lo spicco di stadio dove pulsa il cuore del tifo nerazzurro ha “denunciato” sui social “l’ennesimo abuso” il suo sentiment per l’iniziativa vietata dal GOS (il gruppo operativo di sicurezza che include le varie istituzioni del territorio, tra cui questore e prefetto, e quelle sportive) a tutela del regolare svolgimento dell’evento in quanto l’iniziativa avrebbe disturbato il giocatore.

Ma la contestazione ci sarà, chissà se tramite Whistle, quell’applicazione gratuita riproduce un suono analogo a quello di un fischietto, che sta prendendo piede su alcuni forum dei tifosi nerazzurri e sui social per quel giocatore che una volta era un idolo assoluto, ora un nemico giurato.

Il suono di Whistle, almeno per chi l’ha provato, non è acuto come quello di un fischietto vero, ma comunque il rumore è notevole. Elevatelo per decine di migliaia e, come si suol dire, fatta la legge trovato l’inganno. Ma c’è un’altra vicenda che vede l’Inter a che fare con le autorità.

L’Inter e la decisione del Tribunale di Milano

“Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs come da nostra richiesta”. La nota ufficiale dell’Inter conferma la strada intrapresa da tempo da parte della Beneamata sulla questione dello sponsor di maglia, un problema importante per tutta la scorsa stagione.

“Stiamo attualmente procedendo – continua la nota ufficiale del club nerazzurro – con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte“. Queste le parole del club meneghino nella relazione agli investitori di Inter, Media and Communication, la società dove confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti tv della società nerazzurra.

Una lunga storia su cui scrivere la parola fine

L’Inter ha aspettato fin troppo a lungo il pagamento di due fatture da parte dell’ex sponsor: una da 29,75 milioni e l’altra da 1,6 milioni di bonus per le prestazioni stagionali della squadra di Simone Inzaghi.

Dopo intimidazioni e minacce, è arrivato il decreto ingiunto, un decreto aggiunto accolto dal Tribunale di Milano nei confronti dell’ex sponsor insolvente. Ci sono in ballo 20 milioni in ballo, non bruscolini. E quei 20 milioni l’Inter li vuole tutti.