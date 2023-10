Vergogna in Nazionale: “Gli ha sputato!” | Squalificato anche in Serie A?! – VIDEO

Ci mancava pure un gestaccio video annesso in nazionale di un giocatore di Serie A, in questa settimana tremendo per il calcio.

Si doveva parlare della festa di un San Nicola pronto a riabbracciare la Nazionale in una serata probabilmente di sorrisi visto l’impegno non insormontabile nelle Qualificazioni Europee contro Malta.

Si dovevano fare, volendo, degli esperimenti in vista della sfida molto più complessa e critica di Wembley contro la capolista Inghilterra, in programma martedì sempre alle ore 20’45. Niente di tutto questo.

Le rivelazioni incontrollate di Fabrizio Corona sul suo ormai virale dillingernews.it stanno sconquassando la Serie A: non si può parlare di calcioscommesse, almeno finora, perché non ci sono partite nella lente di ingrandimento della Procura. Ma giocatori sì.

Due Nazionali su quattro presunti scommettitori online sono finiti nell’occhio del ciclone: Zaniolo e Tonali a far compagnia per il momento a Fagioli (che si è autodenunciato) e Nicola Zalewski, il quarto nome che fuoriesce da un informatore di Corona.

Spalletti fa di necessità, virtù

Tonali e Zaniolo, ovviamente, hanno lasciato Coverciano e non saranno a disposizione né per la sfida casalinga contro Malta né in Inghilterra. “Era giusto permettere a Zaniolo e Tonali di lasciare il ritiro, spero sappiano chiarire tutto prima possibile”. Spalletti fa spallucce. Ma fino a un certo punto.

“Se sono state fatte cose irregolari – dice il commissario tecnico Azzurro – è giusto pagare. Perdiamo due campioni, ma rimaniamo una squadra fortissima“. Occhi puntati sull’Italia? Certo e ovvio, ma non è che da altre parti se la passano meglio.

In Sudamerica esplode un caso vergognoso

È diventato virale, e non poteva essere altrimenti, lo sputo di Antonio Sanabria niente meno che a Leo Messi (se lo avesse fatto a un altro sarebbe stata la stessa cosa, intendiamoci) in occasione di Paraguay-Argentina, match valido per le Qualificazioni Mondiali. Nel video si vede chiaramente del gesto dell’attaccante del Torino, che dopo aver litigato col campione della Selecciòn gli ha sputato addosso quando il capitano argentino era girato di spalle.

Les images de cette nuit où on voit Sanabria 🇵🇾 cracher sur Messi 🇦🇷 ! Volontaire ou pas, à vous de juger. 💭 Messi, lui, dit ne pas connaître son adversaire et de ne pas lui accorder d’importance. 😅pic.twitter.com/zulNkn25RP — MercaFoot (@MercaFoot_) October 13, 2023

Messi non si era accorto di nulla e lo ha detto al termine dell’incontro: “La verità è che non l’ho visto, nello spogliatoio mi hanno detto che uno di loro mi aveva sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Non voglio nemmeno dargli importanza“. Per par condicio, ecco le parole di Sanabria “sono cose di campo, non è successo nulla, quando ho sputato lui era già lontano“. Ora bisogna vedere se ci saranno sanzioni e squalifica…