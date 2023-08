Vengo alla Juve, assolutamente: telefonata in lacrime | O Torino o niente

Allegri continua a non vedere nuovi arrivi per ora. Ma una telefonata potrebbe cambiare tutto alla Juve, in questi giorni di calciomercato.

“Mercato? Penso che resteremo questi”. Max Allegri è concentrato a preparare il bis in campionato dopo l’exploit di Udine, pensa solo al Bologna e non al mercato. “Sono contento dei giocatori che ho, io come i direttori Giuntoli e Manna sapevamo che ci sarebbe stato poco da cambiare”.

Questa la realtà di Max. “Non so nulla di Lukaku alla Roma, non parlo di altri giocatori, io penso a Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean, che sono quattro ottimi attaccanti. E poi abbiamo Yildiz, un giovane con grandi prospettive”.

Un Max super concentrato sul presente e il futuro prossimo, il passato è un tempo che va preso come tale. Un tempo che fu.

“Nessun rimpianto per l’Arabia, ho firmato per 4 anni alla Juve e ho l’obiettivo di costruire una squadra per il futuro, che possa lottare per i titoli. Pogba sì, Szczesny no, giocherà Perin, Kean mai stato fuori rosa”.

Sempre tutto chiaro, dunque. Tutto scontato. In realtà il calciomercato dice altro: nuove strade da percorrere, occasioni da saper cogliere, magari un gradito ritorno di chi sa come si vince nella Torino bianconera, perfino in due cicli diversi uno dall’altro.

Calciomercato, giorni di fuoco

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero cambiare le carte in tavola. Giuntoli sta cedendo gli ultimi esuberi: Soulé e Kaio Jorge a titolo temporaneo al Frosinone, Frabotta in Serie B, in prestito al Bari. Ma c’è chi si offre alla Juve.

Secondo La Stampa, infatti, Alvaro Morata sogna di tornare in bianconero per la terza volta dopo il biennio 2014-2016 e quello del 2020-2022, e starebbe facendo di tutto per rincasare a Torino seguendo il celebre proverbio che non c’è due senza tre. La Juve avrebbe ammiccato all’attaccante delle Furie Rosse trionfatore dell’ultima Nations League con la maglia della Spagna, ma bisogna superare due ostacoli.

Doppi muri da abbattere

Il primo è relativo all’uscita di Moises Kean, che non sarà fuori rosa ma non sembra essere parte integrante del progetto di Max. Il secondo si chiama Atletico Madrid, che non fa sconti e vuole i 21 milioni di euro della clausola rescissoria.

Nessuna apertura a prestito, è il muro alzato dai Materassai di Madrid, dove sono sbattuti finora Inter, Milan e Roma. Solo la volontà di Alvaro Morata di tornare alla Juve potrebbe far breccia nella fermezza dei madrileni.