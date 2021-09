Venezia-Torino dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 27-9-2021

Dove vedere Venezia-Torino, match valido per la 6°giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 27 settembre alle 20:45 al Bentegodi di Verona. Venezia Torino sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Nel posticipo del lunedì sera della sesta giornata di campionato si sfideranno Venezia e Torino. Due squadre che hanno avuto dei percorsi diversi.

Il neopromosso Venezia ha iniziato tentennando il suo cammino in campionato. C’è stata la sconfitta d’esordio per 2-0 contro il Napoli e poi il 3-0 contro l’Udinese. La squadra di Paolo Zanetti, però, è riuscito ad acciuffare i suoi primissimi tre punti nella sfida esterna contro l’Empoli, vinta per 2-1.

Neanche il Toro ha iniziato benissimo. La sconfitta per 2-1 contro Atalanta e Fiorentina ha fatto risvegliare la squadra che ha collezionato due successi di fila. Un 4-0 contro la Salernitana ed una vittoria molto importante per 1-0 in casa del Sassuolo.

Venezia-Torino dove vederla in diretta tv e streaming

Partita: Venezia-Torino

Data: 27 settembre 2021

Orario: 20:45

Streaming: DAZN, Sky Go

Canali TV: DAZN Channel , Sky Sport Calcio

Venezia-Torino, match della 6°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Venezia–Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Venezia–Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare in radiocronaca Venezia-Torino

È possibile ascoltare la radiocronaca di Venezia-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Venezia-Torino le probabili formazioni

Il Venezia si presenta con un 4-3-3. Maenpaa a porta mentre la difesa potrebbe prevedere i centrali Caldara e Ceccaroni mentre Mazzocchi e Molinaro dovrebbero posizionarsi sulle fasce. Per il centrocampo favorito Crnigoj al fianco di Vacca e Busio. In attacco Paolo Zanetti potrebbero affidarsi a Aramu e Johnsen a supporto di Henry.

Il Toro risponde con un 3-4-2-1. Milinkovic-Savic a difendere la porta mentre davanti a lui la difesa schierata con Djidji, Bremer e Rodriguez. Singo, Lukic assieme a Mandragora ed Ansaldi potrebbero delineare il centrocampo. L’attacco per Juric potrebbe prevedere Brekalo e Linetty con davanti la punta Sanabria.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria.

Venezia-Torino, precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra Venezia e Torino risale alla Serie B e al lontano 2005. A Torino terminò 1-1 mentre a Venezia fu il Torino a trionfare per 3-0.

