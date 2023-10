Venduto… da infortunato: clamoroso Perisic | Accordo e firma per gennaio

Le vie del calciomercato sono infinite. Ivan Perisic, attualmente infortunato, sa già dove giocherà una volta recuperato.

I foschi presagi di una stagione terribile, per non dire un’annata horribilis per Ivan Perisic nel momento in cui Ange Postecoglu, l’allenatore chiamato ad aprire un ciclo chiuso con Conte (prima) e Stellini (poi) mette piede a Londra.

L’ex allenatore del Feyenoord fa subito scelte drastiche, togliendo tra l’altro la titolarità all’ex esterno dell’Inter, preferendogli un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Destiny Udogie.

Oltre il danno, per Perisic, arriva subito la beffa: un grave infortunio in allenamento, che gli Spurs definiscono come “un allenamento senza contatto fisico”. Gli accertamenti a cui il nazionale croato si sottopone, confermano i timori della vigilia.

Rottura del legamento, con annesso intervento chirurgico. Che tradotto vuol dire fine dell’esperienza di Ivan Perisic al Tottenham Hotspurs, visto che il 35enne di Spalato era in scadenza di contratto. Di rinnovo non se ne è mai parlato.

Una storia breve ma intensa

Era arrivato all’iconico White Hart Lane (ora Tottenham Hotspur Stadium) a fine maggio del 2022, dopo la decisione di non rinnovare il contratto con l’Inter. Debutto l’8 agosto fa il suo debutto con gli Spurs subentrando a Ryan Sessegnon nel match casalingo di Premier vinto 4-1 contro il Southampton.

Una avventura breve ma intensa a Londra: da titolare con Antonio Conte a riserva con Ange Postecoglou. Che aveva fatto partire Ivan Perisic sempre dalla panchina nelle cinque partite giocate, ma il suo impatto come sostituto era stato importante per una squadra completamente diversa da quella abulica della passata stagione, e tutt’ora imbattuta.

Bye bye Inghilterra

Con la lesione del crociato la stagione di Perisic è bella che finita, proprio nell’annata in cui si disputeranno gli Europei tedeschi, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Difficile se non impossibile vederlo nella prossima kermesse continentale, anche se Ivan Perisic sa cosa farà nella prossima stagione.

L’ex interista, che non ha mai nascosto l’amore mai sopito per la Beneamata, tornerà in patria per vestire la maglia dell’Hajduk, la squadra della sua città natale. Secondo quanto riportato da Sportske Novosti, inglesi e croati avrebbero trovato un accordo che segue quello di Vuskovic. Perisic, in questo modo, tornerà nel club in cui è cresciuto e che ha lasciato nel 2006. Secondo il portale croato, l’ex Inter dovrebbe essere ceduto già nel mercato di gennaio, da infortunato.