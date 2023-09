“Vendiamo Maignan a 80 milioni”: Milan, plusvalenza stratosferica | Il sostituto gioca in Italia

Arrivato a Milano, ormai più di due estati fa, per meno di 15 milioni di euro, il portiere francese porterebbe una plusvalenza di quasi 70 milioni.

Due estati fa arrivò al Milan da semi sconosciuto. Certo, Mike Maignan era già nel giro della Nazionale francese, anche se soltanto come terzo portiere, era cresciuto nel Paris Saint Germain e aveva appena vinto una Ligue 1 con il sorprendente Lille, laureandosi miglior portiere del campionato. Nonostante questo, però, non era affatto considerato nel giro dei migliori portieri in circolazione.

Di contro, invece, Gianluigi Donnarumma era stato nominato come miglior calciatore in assoluto dell’Europeo vinto dall’Italia, anche grazie alle sue parate, ed era considerato uno dei più forti portieri del Mondo. Era stato un bambino prodigio, aveva esordito in Serie A a soli 16 anni ed era diventato pian piano titolare, Capitano e giocatore simbolo del Milan.

Le strade dei due portieri, in quell’estate 2021, si incrociarono. Donnarumma, che intanto aveva deciso di non rinnovare il contratto con il Milan e andare via a parametro zero dal club che lo aveva cresciuto, fatto esordire in Serie A e fatto diventare importante, sceglie il Paris Saint Germain, mentre Paolo Maldini, allora dirigente rossonero, ingaggia Mike Maignan come portiere titolare del Diavolo.

Il Milan lo acquista per circa 13 milioni di euro dal Lille e il portierone francese diventa subito protagonista e uno degli artefici dello scudetto che arriverà a fine stagione. Maignan, nel frattempo, al netto di un paio di infortuni pesanti, è sempre più decisivo, in Champions League ed in Serie A, e diventa il titolare della Nazionale francese. Donnarumma, invece, viene investito da diverse critiche per errori e papere banali.

Milan, ecco l’attuale valutazione di Maignan

L’ultima è arrivata dopo l’ultimo incontro dell’Italia contro la Macedonia del Nord. A distanza di due anni sembra essere stato il Milan quello ad aver fatto l’affare. Al di là del confronto tra l’ex e l’attuale portiere del Diavolo, i rossoneri sanno di avere tra le mani uno dei portieri più forti al Mondo.

La sua valutazione è letteralmente schizzata ed oggi può essere ceduto anche per una cifra che supera gli 80 milioni di euro. I tifosi del Milan certamente non se lo augurano, ma se la società deciderà di effettuare una cessione illustre durante la prossima sessione estiva di calciomercato, come fatto con Tonali poco più di due mesi fa, Maignan potrebbe essere uno dei papabili a partire. La plusvalenza che effettuerebbe la società rossonera sarebbe davvero monstre.

Milan, ecco l’idea in un tweet

Una cessione illustre all’anno per rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. Questo è stato fatto dal nuovo Milan targato Gerry Cardinale in estate e questa potrebbe essere la mossa anche per la prossima stagione. Theo Hernandez, Leao e Maignan, ovviamente, sono i tre fenomeni in casa del Diavolo che valgono già cifre astronomiche.

Un tifoso del Milan, attraverso un tweet, ha lanciato un’idea che potrebbe portare al Milan una maxi plusvalenza e un grande mercato per la prossima estate. Questo quanto scritto su Twitter da @urbansoldier04: “Prendiamo Martinelli dalla Fiorentina a 10 mln e vendiamo Maignan a 80. Al portiere non serve esperienza. Poi i 70 di guadagno li mettiamo assieme ad altre cessioni nell’impresa Florian Wirtz”.