“Ve lo confermo, giocherà alla Juve”: addio Frosinone | Ha il biglietto di ritorno prenotato

C’è traffico quest’anno sulla strada che da Torino porta a Frosinone. E viceversa. Un altro movimento per il mercato invernale.

Se tre indizi fanno una prova, quattro sono una certezza: c’è tanto fila quest’anno sulla strada che da Torino porta a Frosinone. Il caso che ha fatto giurisprudenza, che fa rima con eccellenza, quello di Mati Soulé.

L’argentino con Allegri faticava a giocare e a vedere soprattutto la porta, con Eusebio Di Francesco è un titolare inamovibile (e ci sta) ma soprattutto un centrocampista che ha chiuso il 2023 con sette reti, numero alla mano meglio di lui soltanto un certo Jude Bellingham.

Ma Soulé non è l’unico giocatore che da Torino è partito per Frosinone in cerca di fortuna. C’è Kaio Jorge, che seppur a fasi alternate, si sta mettendo in mostra con i Canarini. Dimenticato il brutto infortunio, l’attaccante brasiliano sta acquisendo in primis minutaggio, poi partecipando alla buona stagione dei Canarini.

Ma non ci sono solo loro due in prestito dalla Juventus. Bene anche il terzo bianconero alla corte di Eusebio Di Francesco: Enzo Barrenechea, sudamericano come Soulé e Kaio Jorge, ma argentino come Mati, classe 2001.

E il quarto vien da sé

Seguendo radio mercato, a gennaio arriverà il quarto prestito da Torino. La Torino bianconera, ovviamente. Dean Huijsen farà la stessa strada degli altri. Il talentuoso difensore della Juve, utilizzato da Max Allegri niente meno che a Milano, contro i rossoneri, dovrebbe seguire le orme di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea.

La trattativa, nata da tempo, è a buon punto dall’essere felicemente conclusa. L’olandese, classe 20015, sarà contento di aumentare il suo minutaggio in Serie A. Di Francesco avrà una scelta in più nel suo pacchetto arretrato. La Juventus spera di ripetere la positiva esperienza di questi mesi con Soulè, Barrenechea e Kajo Jorge: la valutazione di tutti e tre, economicamente parlando, si è alzata.

Il futuro di Kaio Jorge

Guido Angelozzi ha brindato al 2023 con un sorriso in più. Le sue scelte, finora, hanno pagato alla grande: Eusebio Di Francesco, d’altronde lo conosceva molto bene per averci lavorato due anni a Sassuolo, dove i neroverdi raggiunsero addirittura l’Europa League. Neanche su Kaio Jorge, Angelozzi ha avuto dubbi.

“Con i preparatori abbiamo fatto un lavoro importante – spiega il direttore sportivo del Frosinone, in una recente intervista su calciomercato.it – è un ragazzo che sta crescendo, da due anni non faceva una partita intera. Piano piano il mister gli sta dando il minutaggio, secondo me è forte e sicuramente lo vedremo giocare alla Juve, a grandi livelli”.