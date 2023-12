Vanno in Coppa D’Africa: fuga dalla Serie A | La lista di tutti i convocati

Un altro cruccio per le squadre di Serie A: chi più chi meno perderà dei giocatori in vista dell’ormai imminente Coppa d’Africa.

Come se bastassero gli infortuni che stanno falcidiando i gruppi squadra di Serie A, anche se questo discorso va fatto per tutti i campionati che vanno per maggiore, basti pensare al Real Madrid. Che ha visto tre giocatori rompersi il crociato: Courtois, Eder Militao e Alaba.

Al netto degli infortuni, però, c’è un altro fantasma che si aggira su quasi tutti i club di Serie A, la Coppa d’Africa, in programma in Costa d’Avorio da sabato 13 gennaio a domenica 11 febbraio.

Il problema è che vari calciatori dovranno lasciare il proprio club di appartenenza per volare dalle rispettive nazionali, con la speranza sì di alzare il trofeo al cielo di Abidjan, ma soprattutto di non farsi male.

Soltanto tre squadre non dovrebbero avere questo problema: Inter, Juventus e Lazio, per il resto – chi più chi meno – perderanno giocatori per almeno un mese, ovviamente prima per chi verrà eliminato.

Una nutrita schiera

Milan e Napoli non stanno messe benissimo. Bennacer dovrebbe vestire la maglia dell’Algeria insieme ad Adli e al nigeriano Chukwueze. Ovviamente gli azzurri sperano che Osimhen si fermi prima del tempo con Nigeria (senza farsi male di nuovo) se il Camerun di Frank Anguissa dovrebbe essere eliminato prima del tempo andrebbe benissimo per il club di Dela.

Tanta Atalanta in Coppa d’Africa: uno su tutti, Ademola Lookman (Nigeria). Ma anche El Bilal Touré (Mali) e Sidibe (Costa d’Avorio). Nel Bologna, Okwonkwo e Michael sono appetiti dalla Nigeria, Amey dal Togo.

Da Osimhen a Luvumbo passando per Kouamè e Dia, tutti quelli non utilizzabili dai club

Claudio Ranieri potrebbe non avere a disposizione soprattutto Zito Luvumbo (Angola). Tre anche i giocatori in partenza dell’Empoli, due sono con la Nigeria (Ebuhei ed Ekong), uno col Ghana: Emmanuel Gyasi. Dubbi su M’Bala Nzola (Angola) della Fiorentina: Alfred Duncan (Ghana), Abdelhamid Sabiri (Marocco) e Christian Kouamé (Costa d’Avorio) gli altri partenti. Il Frosinone non avrà a disposizione Abdou Harroui e Sofiane Bidaoui (Marocco), Kalifa Kujabi (Gambia).

Il Lecce ne perderà tre: Youssef Maleh (Marocco), Hamza Rafia (Tunisia), Lameck Banda (Zambia), il Monza due: José Machin (Guinea Equatoriale) e Akpa Akpro (Costa d’Avorio). Roma senza Ndicka (Costa d’Avorio) e Aouar (Algeria). Salernitana priva dei due Coulibaly: Lassana col Mali e Mamadou con il Senegal di Boulaye Dia (Senegal). Il Sassuolo lascerà partire Obiang (Guinea Equatoriale), il Torino deve pensare a come sostituire Djidji e Singo (Costa d’Avorio) Tameze (Camerun) e Demba Seck (Senegal). Chi sta messa male è l’Udinese con Success ed Ehizibue (Nigeria), Ebosse (Camerun), Zemura (Zimbabwe), Masina (Marocco). Solo due infine per il Verona: Hongla (Camerun) e Yayah Kallon (Sierra Leone).