Valigie pronte, fuga in Arabia: è ricominciato l’esodo dei campioni | 40 milioni di euro all’anno

Gli assalti frontali di questa estate erano soltanto un punto di partenza. L’Arabia Saudita si muove compatta su tutta Europa.

La norma non approvata in Inghilterra alla fine è un lasciapassare per il mondo arabo, che può pensare a fare razzia di rinforzi europei per la sua Arabi Saudi Pro League, che vede per il momento due assolute protagoniste.

Sono la capolista Al-Hilal di Mitrovic e Milinkovic Savic (l’ex laziale a segno nel roboante 9-0 dell’ultimo turno al malcapitato Al-Hazm) e l’Al-Nassr di un Cristiano Ronaldo sempre più protagonista, nonché top scorer del campionato con 15 reti in quattordici giornate.

Le altre, se vogliono rientrare nella corsa al titolo vinto lo scorso anno da un Al-Ittihad in grande difficoltà anche nel post Nuno Espirito Santo, affidato all’argentino Marcelo Gallardo, devono mettere mani al portafoglio (e quello è l’ultimo dei problemi) e acquistare rinforzi. Dove? In Europa naturalmente.

La Lazio rischia di perdere Ciro Immobile per due motivi. L’Al-Ahli non è l’Al-Shabab e, nonostante sia in un moment tutt’altro che magic (due sconfitte in altrettante uscite) può contare sulle infinite disponibilità del Fondo PIF per convincere l’attaccante della Lazio, non più intoccabile nel club biancoceleste.

Cosa cambia in Inghilterra

La maggioranza dei club inglesi voleva il divieto dei prestiti tra i club dei calciatori appartenenti alla stessa proprietà, o gruppo di proprietà. La maggioranza lo volevo non abbastanza per arrivare ai due-terzi dei votanti.

La vittoria del “no” (di misura) ha due conseguenze. La prima è che non c’è divieto di trasferimenti in “famiglia”, la seconda è che il mondo arabo ha una possibilità in più per continuare il suo ambizioso progetto.

Avanti col prossimo arrivo in Arabia Saudita

Sempre secondo la stampa inglese le sirene saudite sarebbero suonate per Casemiro. Che questa estate potrebbe lasciare un Manchester United pronto per l’ennesima rivoluzione, stavolta amche a livello dirigenziale. Jim Ratcliffe, infatti, vorrebbe ripartire da tante vecchie conoscenze del calcio italiano: dal dinamico duo Maldini e Massara, senza dimenticare Jean Claude Blanc, ex dirigente e presidente della Juventus, dopo l’era Cobolli Gigli e prima dell’avvento di Andrea Agnelli.

L’ex campione del Real Madrid (a Chamartìn l’hanno ribattezzato CaseMITO), arrivato nell’estate del 2022 dopo aver vinto tutto (a più riprese) in maglia Merengues, piace e non poco in Arabia Saudita e potrebbe salutare il calcio europeo al termine di questa stagione per una cifra clamorosa: 40 milioni di euro all’anno. Come rifiutare…