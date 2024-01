Vai alla Juve, è il massimo: Khedira chiama il suo amico fraterno | Capolavoro a parametro zero

Cristiano Giuntoli alla finestra per mettere a segno il primo capolavoro alla Juve, a parametro zero. L’aiutino arriva da Khedira.

È una Juve con la coperta molto corta a centrocampo, dove mancano praticamente da inizio stagione sia Pogba sia Fagioli, uno per doping (sentenza ancora da stabilire) l’altro per aver scommesso sul calcio.

Eppure è una Juve che ha chiuso il 2023 a soli due punti dalla capolista Inter, praticamente con gli stessi risultati: tutte e due hanno pareggiato con il Bologna, tutte e due hanno pareggiato a Genova, tutte e due hanno perso solo col Sassuolo. Scontro diretto da 1-1, in pratica la differenza di punti in classifica è data dall’incrocio con l’Atalanta: l’Inter ha vinto, la Juve ha pareggiato.

Ma la rosa dell’Inter è abbastanza più profonda di quella della Juve, con una differenza abissale a centrocampo. Eppure Max Allegri è lì, a giocarsi uno scudetto anche se continua a ripetere che la squadra sta guardando il distacco dalla quinta.

Una Juve che, con questo passo, potrebbe rimanere così anche a gennaio, ma sarebbe troppo rischioso, così Giuntoli qualcosa dovrà fare, soprattutto a centrocampo, nella sessione invernale di calciomercato.

Alla finestra per Felipe Anderson

Per il momento è una Juventus alla finestra: ha praticamente in mano Kalvin Phillips in prestito dal Manchester City, sta monitorando attentamente la situazione di Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio, ma senza nessun sentore di rinnovi.

Secondo il Corsport, sarebbe già stati avviati i contatti con l’entourage del brasiliano: i primi due incontri con sorella-agente dell’esterno della Lazio sarebbero stati positivi, ma l’abolizione del decreto crescita potrebbe raffreddare la pista, anche se Felipe Anderson è un profilo che piace al direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, un colpo a parametro zero da tenere d’occhio.

La pista tedesca

Non solo Felipe Anderson. Grazie a Khedira, che fece lo stesso percorso, anche Toni Kroos è diventata una pista percorribile. Lo rivela Tuttosport. Per il momento trattasi di una suggestione, ma anche Toni Kroos è in scadenza col Real Madrid.

Il campione tedesco dovrebbe accontentarsi di una sostanziosa riduzione del suo mostruoso ingaggio che assomma a 12 milioni di euro netti. E qui che entra in scena Sami Khedira e le referenze sul mondo bianconero che Kroos avrebbe apprezzato tantissimo. Nessuna fretta, però, i risultati che sta acquisendo la Juventus permettono di non forzare la mano.