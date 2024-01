Vado via dall’Italia: lascia la Juve per una nuova sfida | A gennaio valigie pronte

Non è affatto detto che il mercato della Juve si esaurisca con Tiago Djalò. C’è chi, infatti, lascia la Juve per una nuova sfida.

Mentre Inter (soprattutto), Lazio, Napoli e Fiorentina sono violate a Riad per giocarsi la prima Supercoppa con l’innovativa (in Italia) formula della Final Four, la Juventus è impegnata su due tavoli.

Il primo è quella della operazione sorpasso. Mettere pressione all’Inter, superandola momentaneamente in classifica, e Lecce permettendo: un po’ come successe proprio a Simone Inzaghi due stagioni fa, quando inciampò in un recupero iconico a Bologna (con l’erroraccio di Radu) e permise al Milan di mettersi davanti alla corsa scudetto, vinta proprio dai rossoneri.

Il successo casalingo contro il Sassuolo nel segno di un sempre più ritrovato Vlahovic, testimonia il miglior momento di forma bianconero, tra i numeri dell’attacco e con un contributo da ogni uomo di un organico adesso a pieno regime, adesso abbondante per il periodo decisivo della stagione che porta in primavera.

Col Sassuolo sono tornati Rabiot che aveva saltato il Frosinone in coppa, Chiesa che aveva perso le ultime due gare per un problema al ginocchio e Alex Sandro che non aveva giocato le ultime quattro partite.

Allegri non vuole rinforzi. Ecco perché

Giuntoli sta pensando più a giugno che a gennaio: perché la Juventus vola e non si vogliono rompere certi equilibri di spogliatoio, ma anche perché la Signora non ha altre distrazione se non la Coppa Italia, da qui al termine della stagione.

Allegri non ha bisogno di rinforzi anche per questo motivi. Sono tutti allineati con l’allenatore bianconero, sanno quello che devono fare, inutile prendere dall’estero per spiegare alla new entri la visione di Allegri, perdendo tempo. Troppo. A meno che non esca qualcuno.

Un futuro da scrivere

Solo Kean in pratica può far tornare la Juventus sul mercato. Una settimana fa, l’apertura a un trasferimento in prestito in questa sessione invernale di calciomercato. La Juve non vuole perderlo, bensì valorizzarlo, per faro rientrare in bianconero nella prossima stagione, quando ci saranno le coppe.

Chiuso da Vlahovic e Milik, Kean ha recepito il messaggio, si è preso qualche giorno per riflettere e ha poi espresso la sua preferenza: niente Italia (che sia Monza o Fiorentina fa lo stesso), meglio l’estero dove ha fatto vedere sempre grandi cose, sia all’Everton in Premier League sia in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint Germain.