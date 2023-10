Vado a lavorare con Mancini: lascia l’Italia e vola in Arabia Saudita | Contratto già firmato

Il Mancio aspetta a braccia aperte un valido aiuto per la sua esperienza in Arabia Saudita, non iniziata col piede giusto.

Chissà come finirà la storia con FIGC, chissà se riuscirà nell’intento di far crescere la sua nuova nazionale, quell’Arabia Saudita reduce da due sconfitte in altrettante gare con l’ex cittì dell’Italia in panchina.

Prima di tutto l’aspetto triste del mancato lieto fine con la Nazionale Azzurra portata a trionfare sotto l’arco di Wembley ad Euro 2020, disputati però l’anno susseguente, dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus.

A Gravina non è andato affatto giù la fine della storia tra il Mancio e l’Italia, dopo le dimissioni via pec dello scorso 13 agosto. È stato proprio il presidente federale a chiedere, e a ottenere dal Consiglio, di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento.

Aspettando notizie al riguardo, c’è una nazionale da mandare avanti e un progetto tanto ambizioso quanto pieno di criticità, come evidenziato dalle due amichevoli disputate, entrambe perse

Il Mancio e quella falsa partenza

Non esattamente il debutto sognato. L’avventura dell’ex cittì Azzurro, cominciata a Newcastle, è partita con un 3-1 al passivo contro la modesta Costa Rica: al di là del risultato è stata la prestazione ad aver allarmato i sauditi, anche perché quattro giorni più tardi proprio la Costa Rica è stata travolta dagli Emirati Arabi, la nazionale che tradizionalmente è punto di riferimento preciso per gli arabi.

Male anche la seconda, un 1-0 contro la Corea del Sud, che a onor del vero non è stata considerata granché rovinosa, vista la qualità dell’avversario. Ma pur sempre di sconfitta si tratta: non è contento Mancio non sono certo felici i vertici sauditi

Mancini, arrivano i rinforzi

A dar man forte al Mancio, sta per arrivare il dottor Danilo Manari, noto cardiologo a capo della neonata società O2up, che si occupa di valutazione funzionale dell’atleta d’elite sia riguardo l’aspetto cardio-respiratorio, sia di valutazione della composizione corporea e dello stato nutrizionale.

Manari ha iniziato una collaborazione proprio con il commissario tecnico dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini, e vanta prestigiose partnership con Carlo Ancelotti, ma anche Zinedine Zidane, Santi Solari, senza dimenticare altre squadre di Premier e Liga. Un bell’aiutino dal punto di vista fisico, non guasta mai. Figuriamoci in questi periodi.