Va a giocare in Serie B: prestito ufficiale | La Juve lo manda a prendere minuti

Giuntoli enigmatico: Juventus su più tavoli per il mercato invernale in entrata. Nel frattempo fa spazio con nuove uscite.

Cambi di programma. Il super campionato della Juventus sta permettendo di fare più considerazioni a Cristiano Giuntoli in termini di mercato. Grazie ai risultati della squadra di Max Allegri, la Signora in pratica non deve prendere per forza uno o due centrocampisti.

I programmi possono essere clamorosamente cambiati, visto che gli uomini mercato bianconero non devono per forza trovare gli eredi di Fagioli e di Pogba, uno squalificato fino a maggio per la vicenda dei giocatori scommettitori, l’altro per doping.

Sono proprio i risultati della Juventus e l’equilibrio sapientemente trovato da Allegri, a permettere questa sorta di visione più ampia nel mercato invernale bianconero. Inoltre la Juventus la prima mossa l’ha già fatta, cedendo in prestito il talentuosissimo Dean Huijsen alla Roma, in prestito oneroso per 650.000 euro, ma se giocherà 10 partite (ne ha fatte già due), la cifra sarà scontata di 250.000.

Il cambio di programma juventino potrebbe essere confermato dall’imminente arrivo di Tiago Djalò. L’intesa con il Lille è già stata raggiunta sulla base di 3 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’accordo con il Palermo per la cessione di Ranocchia. Dopodiché per il difensore francese sarà il momento delle visite mediche e della firma sul contratto fino al 2027.

Il tesoretto da far fruttare

La nascita ed esplosione della Next Gen (ex Under 23) ha permesso alla Juventus di costruire un bel tesoretto: i top bianconeri alla fine sono rimasti, Fagioli nonostante la squalifica è stato blindato, Miretti, Illing, Yldiz e compagnia cantante sono restati a disposizione di Allegri.

Così, dopo il dinamico trio al Frosinone (Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea) e Ranocchia verso Palermo, la Juventus ne cede un altro dopo Huijsen in questa sessione di calciomercato, un po’ per far acquisire minutaggio ai suoi talenti, un po’ per far spazio ai nuovi arrivi, soprattutto se si decidesse di lasciar partire, ancora in prestito, Kean. Che ha tante offerte all’estero.

Ufficiale un’altra cessione

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta proveniente dalla Juventus FC”. Con questo comunicato Gianluca Frabotta, lascia il Bari (solamente sette apparizioni) ma resta in Serie per un maggior minutaggio.

Il giovane terzino, classe 1999, si unisce al branco dei Lupi calabresi a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024. Altra operazione chiusa, ora le entrate, senza fretta ma senza pause.