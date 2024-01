“Va a giocare al Boca Juniors”: cambia tutta la sua vita | Lascia il Milan

Il Boca Juniors è una calamita che attira tutti i giocatori. Vuole lasciare il Milan: “perché vuole il Boca Juniors”.

Per informazioni chiedere al Matador Cavani, anche se è in scadenza di contratto e probabilmente andrà via, cos’è giocare alla Bombonera indossando la “camiseta” del Boca Juniors. Dopo una vita passare a segnare in Europa, Edinson ha scelto di andare lì.

Non sazio di aver vestito maglie gloriose come quelle di Paris Saint Germain, Manchester United e Valencia, il Matador ha voluto coronare il suo sogno che nutriva sin da bambino, vestire la maglia del club fondato da emigranti genovesi.

A proposito di sogni, chiedete a Daniele De Rossi cos’è il Boca Juniors. Adesso ovviamente “Danielino” ha occhi e orecchie soltanto la sua Roma, amata da giocatore e desiderata da tecnico. Ora lo è per davvero dopo l’esonero choc di Mourinho.

Ma da giocatore De Rossi ha voluto chiudere la carriera lì, un po’ perché il Boca Juniors è stata la squadra di un certo Diego Armando Maradona, un po’ per quell’iconica Bombonera, affollata da parte di tifosi che non hanno eguali nel mondo.

Boca, l’oggetto del desiderio

Se ancora non siete convinti dal fascino del Boca, chiedete al Nandez del Cagliari, cercato a più riprese da tante big del calcio italiano e non. Sta facendo carte false per tornare nella Buenos Aires gialloblu, a costo di ridursi l’ingaggio e nonostante una fredda risposta del club argentino alla richiesta del centrocampista uruguagio.

Il Boca Juniors potrebbe essere la prossima squadra anche di un altro giocatore arrivato tra mille speranze al Milan, ma che non è riuscito a convincere l’esigente Stefano Pioli, un po’ per la sua giovane età, un po’ per una questione di spazi.

“Luka vuole il Boca”

Il Milan, a cui serve almeno un altro difensore, ha dato via libera alla cessione in prestito di Luka Romero, centrocampista offensivo argentino, classe 2004, arriva dalla Lazio. Si sono fatti avanti club di B come il Como ma non sarebbero gli unici. È stato suo nonno a rivelare i desiderata di Luka Romero, Jorge “Pepe”, ospite di Radio De La Red, molto seguita in patria.

“Ci sono diversi club italiani interessati a lui, ma lui non vuole andare; se è in Spagna, deve essere una squadra di prima divisione”. Ecco un sogno da far diventare realtà. “C’è già un contatto tra Boca e Milan, condivideranno il contratto – rivela – gli piace molto l’Argentina e ha un buon rapporto con la Nazionale. Luka ha già dato il via libera al Boca se risolvono le condizioni, sicuramente diventerà un giocatore del Xeneize”. Perché il Boca è il Boca.

AGGIORNAMENTO: Scatto dell’Almeria che pare aver superato il Boca Juniors. Romero dovrebbe andare in Spagna.