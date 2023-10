“Uno schifo”: caso scommesse, parla Fagioli | La situazione è capovolta

La squalifica di Fagioli divide l’opinione pubblica e i tifosi. Il centrocampista della Juve esce allo scoperto, parla. E dice tutto.

Un patteggiamento in piena regola, per qualcuno un modo esclusivo per limitare al massimo la squalifica, sancito comunque sancisce da un comunicato ufficiale della FIGC. Che pone fine al primo caso dei giocatori-scommettitori, che sta squarciando il sistema calcio.

“La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA”.

Questo parte di uno stralcio della nota ufficiale della FIGC, diventa non solo virale sui social, oggetto di riflessione con i soli haters in certi casi a imperversare, ma anche destinato a creare un possibile precedente, non solo per Tonali ed eventualmente Zaniolo, ma per tutti coloro che dovessero essere indagati. Nel caso.

A proposito di calcio specifico: Fagioli tornerà in campo praticamente tra sette mesi, oltre i quali dovrà partecipare a un piano terapeutico di almeno sei mesi e a un ciclo minimo di dieci incontri pubblici, da svolgersi entro cinque mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Ora tocca a Tonali: ha scommesso sul Milan

La Procura Federale prima vigilerà sul rispetto di una sentenza che divide e non solo perché è una combo di pena afflittiva e pena educativa, ma perché in questo modo è stata più che dimezzata la pena prevista per le violazioni di queste norme. Nel frattempo tocca a Tonali. “Sandro Tonali ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti“.

Queste le prime parole degli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno dopo l’interrogatorio del giocatore. La novità su Tonali è che il centrocampista del Newcastle, che nel frattempo tramite comunicato ufficiale ha confermato la piena disponibilità nei confronti del suo tesserato, avrebbe ammesso di aver scommesso sul Milan, la sua ex squadra.

Ma Fagioli non ci sta

Nel frattempo, Nicolò Fagioli esce allo scoperto e a dimostrazione di una sentenza sul suo conto che ha diviso e non poco, rompe il silenzio, con parole forti. “Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri – posta in una storia su IG – ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no”.

Il centrocampista bianconero va al contrattacco: “Sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… o forse meglio, per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò“.