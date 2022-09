Under 21, Video Gol Highlights Italia-Giappone 1-1: Sintesi 26-9-2022

Video Gol e Highlights Italia-Giappone 1-1, Amichevole Under 21: segnano Colombo e Fujio

Solo un pareggio tra Italia Under 21 e Giappone Under 21 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nella seconda ed ultima amichevole di questo doppio impegno settembrino.

Arriva la reazione, anche se solo in parte, per gli azzurrini dopo il pesantissimo ko della scorsa settimana, ma permane la sensazione che non sia la stessa squadra che tanto aveva fatto bene fino all’estate appena trascorsa.

Sintesi di Under 21, Italia-Giappone 1-1

Squadra rivoluzionata per il ct Paolo Nicolato, che conferma il 3-5-2, ma concede chance importanti a nuovi talenti, a cominciare dalla porta, dove gioca Caprile, mentre in difesa si rivede Pirola con Scalvini e Lovato, così come sulle fasce Bellanova e Udogie. Novità anche in mediana con Fagioli e Vignato al fianco di Rovella, out l’infortunato Miretti, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Esposito e Colombo, anche qui pesa l’assenza di Pellegri.

Undici da scoprire quello del ct Go Oiwa, che punta su 4-1-4-1 con Sasaki a porta, Handa, Suzuki, Nishio e Kato in difesa, Tanaka davanti alla difesa, linea a quattro sulla trequarti con l’altro Suzuki, Fujita, Honda e Saito alle spalle di Hosoya unica punta.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi non proprio elevatissimi. Entrambe le squadre prediligono il possesso palla, ma a fare maggiormente la partita sono i padroni di casa contro ospiti compatti in fase difensiva.

Ci prova Udogie da buona posizione, ma senza fortuna. Ad avere la palla gol del vantaggio sono gli ospiti due volte con Hosoya, ma prima è impreciso e poi Caprile fa bella figura.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 39′ minuto Handa sbaglia clamorosamente dopo aver intercettato il cross di Bellanova, la tocca Esposito, la palla va verso Colombo che calcia di prima con il sinistro e la mette all’incrocio sbloccando il risultato e trovando il gol del vantaggio.

Nel finale gli ospiti provano a reagire affidandosi alle giocate del dieci, il talentuoso Suzuki, ma i suoi sono tentativi poco fortunati, mentre la conclusione di Saito è facile per Caprile.

Il secondo tempo si apre con diversi cambi: dentro Parisi, Cambiaso, Sato e Fujio, fuori Bellanova, Udogie, Honda e Saito.

Crescono sensibilmente i ritmi di gioco in questa seconda frazione, anche perché le squadre si allungano favorendo lo spettacolo e il divertimento.

Dopo il gol annullato a Esposito al 47′ minuto per fuorigioco di Parisi, gli ospiti impegnano Caprile con una bella giocata di Sato.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 55′ minuto quando proprio Fujio pareggia al termine di una bellissima azione corale sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che sembrano accusare il colpo. Ne approfittano gli ospiti per prendere in mano il pallino del gioco ed attaccare a testa bassa la porta di Caprile, ma Fujita non riesce a trovare la porta.

Solo dopo l’entrata in campo di Canestrelli, Bove e Cambiaghi al posto di Scalvini, Vignato ed Esposito finalmente i padroni di casa ritrovano le giuste distanze e tornano a dominare a centrocampo, facendosi vedere in attacco con un pericolosissimo Colombo, poco preciso, rischiando sull’ennesima conclusione di Saito.

Entrano Kawasaki e Hata per Tanaka e Kato e, dopo il tentativo centrale di Cambiaghi, anche Ruggeri, Kimura, Moro e Ranocchia per Viti, Suzuki, Rovella e Colombo.

Highlights e Video Gol di Under 21, Italia-Giappone 1-1:

Tabellino di Under 21, Italia-Giappone 1-1

ITALIA U21 (3-5-2) : Caprile; Viti (89′ Ruggeri(, Scalvini (63′ Canestrelli), Pirola; Bellanova (46′ Cambiaso), Fagioli [C], Rovella (C) (82′ Ranocchia), Vignato (63′ Bove), Udogie (46′ Parisi); Colombo (82′ Moro), Esposito (63′ Cambiaghi).

A disp.: Sorrentino (GK), Okoli, Turati (GK), Circati.

All.: Nicolato.

GIAPPONE U21 (4-1-4-1) : Sasaki; Handa, Suzuki K., Nishio, Kato (75′ Hata); Tanaka (75′ Kawasaki); Suzuki Y. (83′ Kimura Y.), Fujita (C), Honda (46′ Sato), Saito (46′ Fujio); Hosoya.

A disp.: Kimura S., Baba, Kokubo (GK), Yamada, Hata, Matsuoka, Ohata, Suzuki Z.

All.: Oiwa.



Arbitro: José María Sánchez Martínez (Spagna).

Assistente 1: Raúl Cabañero Martínez (Spagna).

Assistente 2: Juan José López Mir (Spagna).

Quarto Ufficiale: Federico Dionisi (Italia).

Marcatori: 39′ Colombo (Italia U21), 55′ Fujio (Giappone U21).

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 3’st. Calci d’angolo: 5-4. Temperatura: 14°C (Prevalentemente nuvoloso).