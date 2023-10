Un’altra fuga in Arabia Saudita: firma a parametro zero | Il provino è andato alla grande

Il mercato di gennaio deve ancora cominciare e in Arabia Saudita si continua a comprare. Provino alla grande e firma.

Ormai da quelle parti, con i petroldollari che sgorgano un po’ ovunque, si fa quello che si vuole. Aspettando una nuova ondata di offerte un po’ a macchia di leopardo, si fanno le prove generali per la sessione invernale di mercato.

Che poi, a dirla tutta, la Saudi Pro League è anche bella, equilibrata e livellata verso l’alto pensando ai sorpassi e controsorpassi che investono tante squadre, ora è rientrato anche l’Al Nassr in corsa, dopo una partenza da zero punti in due partite.

Ci ha pensato Cristiano Ronaldo, ovviamente, ha lanciare la rimonta: con dieci gol in nove giornate, il top scorer del campionato saudita ha riportato il suo Al-Nassr fino al terzo posto in classifica, a sole quattro lunghezze dalla capolista Al Hilal di Neymar e Milinkovic-Savic e il sorprendente Al-Taawon, l’unica big che non fa parte dei club in mano al famigerato fondo PIF, addirittura davanti non solo all’Al-Nassr, manche all’Al-Ahly e all’Al-Ittihad.

Il problema è lo sfarzo, la facilità d’acquisto, l’arrivo in Europa con offerte fuori portata a non rendere “simpatico” quel campionato. In attesa di gennaio, ecco un altro arrivo roboante.

Calciomercato, sono rimasti molto pochi gli svincolati di prestigio

Ora che Papu che si è tolto dalla lista firmando per il Monza, Samir Handanovic è in attesa di iniziare la sua carriera da allenatore è entrato a far parte dello staff dell’Inter in termini di talent scour dei portieri.

Ora che Eden Hazard è uscito allo scoperto decidendo che è meglio farla finita qui nonostante gli appena 32 anni, in pratica di big c’è rimasto soltanto David De Gea, storico portiere della nazionale spagnola, 12 stagioni con il Manchester United.

Provino superato, una maglia per Jesse Lingard

Ciò che non è riuscito a Jerome Boateng, che si è allenato con il Bayern senza però esser messo sotto contratto, è riuscito a Jesse Lingard, centrocampista offensivo classe 1992, ex Manchester United e Nottingham Forest.

Un mese di prova è bastato e avanzato per convincere l’Al-Ettifaq a prenderlo. Il motivo principale, visto che lì i soldi non sono un problema per chi è legato da accordi con i club, figuriamoci per gli svincolati, oltre lo stato di forma di Lingard, è certamente l’allenatore dell’Al-Ettifaq, quel Steven Gerrard che conosce benissimo il giocatore. L’ex nazionale inglese, comunque, ha colto la palla al balzo andando a segno nell’amichevole dopo appena 4’, fugando di fatto ogni dubbio.