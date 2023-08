Ultimo ballo in Serie A: Jerome Boateng a parametro zero | Esperienza da Champions per la lotta salvezza

Il difensore tedesco, dopo una carriera importante, potrebbe vestire la maglia di una squadra della nostra massima serie.

Una carriera gloriosa che lo ha visto vincere praticamente tutto sia con la Nazionale tedesca che con i club. Un passato burrascoso, soprattutto durante la sua infanzia, ed alcuni litigi con il fratello, anch’egli calciatore di altissimo livello.

Parliamo di Jerome Boateng, 34enne difensore centrale tedesco, ma di padre ghanese. Il fratello, Kevin Prince, ex calciatore del Milan, ha scelto la nazionale ghanese, mentre lui ha voluto giocare con quella teutonica. D’altronde, oltre ad avere la madre tedesca, Boateng è anche nato a Berlino Ovest ed è cresciuto, anche calcisticamente, in Germania.

Gioca nelle giovanili dell’Herta Berlino, poi passa all’Amburgo e ci resta per tre stagioni, prima della sua esperienza di un anno al Manchester City. Poi, arriva il Bayern Monaco, dieci anni e undici stagioni di grandissimi successi e affermazioni a livello nazionale, europeo e mondiale.

Del Bayern diventa un punto fermo e vince otto campionati tedeschi, quattro Coppe di Germania, quattro Supercoppe di Germania, due Champions League, due Supercoppe europee e due Coppe del mondo per club. Con i bavaresi ha anche centrato per due volte il cosiddetto treble o triplete (2013 e 2020).

Boateng, la gioia Mondiale ed il passaggio al Lione

I successi, però, arrivano anche con la maglia della nazionale tedesca. Con la Germania disputa tre campionati del mondo, vincendo quello del 2014 in Brasile, e due campionati d’Europa. Nell’estate del 2021, dopo essere rimasto svincolato e non aver rinnovato con il Bayern, passa al Lione.

Dopo due stagioni complicate, però, soprattutto a livello fisico, in cui gioca soltanto 35 partite tra tutte le competizioni, il club francese decide di non rinnovargli il contratto e Jerome Boateng è ancora una volta svincolato ed in cerca di una nuova avventura.

Boateng, ultimo ballo in Serie A? Ecco la squadra interessata

Dopo una carriera piena di successi e da campione, per Jerome Boateng, che compirà 35 anni a settembre, è arrivato il momento di firmare, probabilmente, l’ultimo contratto della carriera. In questi mesi si sono interessati a lui club del MLS, della solita Arabia Saudita e l’Amburgo, squadra con cui ha già disputato più di 100 partite tra il 2007 ed il 2010.

Nelle ultime ore, però, sembra esserci anche un interessamento da parte di un club italiano. Si tratta del Genoa di Alberto Gilardino che lo vorrebbe per aumentare l’esperienza in difesa. Dopo Bundesliga, Premier League e Ligue 1, quindi, Boateng potrebbe anche esordire nella nostra Serie A.