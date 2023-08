Ultimo ballo e poi il ritiro: Fabio Quagliarella e la scelta tutto cuore | Firma il contratto in bianco

Fabio Quagliarella ha deciso di regalarsi l’ultimo ballo. Slitta il ritiro dell’ex Sampdoria, una scelta di cuore che sembra fatta.

Prevarrà il cuore o la ragione? Giorni di riflessione per Fabio Quagliarella per la fine di un mercato diverso da tutti gli altri. L’attaccante di Castellamare di Stabia ha ancora poco tempo per capire cosa farà da grande. Due le strade da percorrere.

Quella più ovvia è il ritiro, a quaranta anni suonati, passati più della metà a dare calci a un pallone, dandogli del tu, e a deliziare le platee di tutta Italia con i suoi gesti da top player.

A Torino è cresciuto calcisticamente, esordendo anche in Serie A. Alla Florentia Viola andò in prestito ai tempi della Serie C2. Al Chieti una breve parentesi in Serie C1. Riporta il Torino in A e viene preso dall’Udinese ma va in prestito all’Ascoli che riporta in A e con il quale conosce la sua prima gioia personale in quell’1-0 al Treviso nel lontano 21 dicembre 2005. Sarà il primo di una lunghissima serie, uno dei decani tra i goleador del nostro campionato.

Un’esperienza da nemo profeta in patria con il Napoli. Con la Juventus arrivano i trofei: tre scudetti di fila, due Supercoppa italiana (2012 e 2013), mentre conosce l’Azzurro della Nazionale dopo le presenze nelle giovanili italiane: deterrà un curioso primato, il marcatore più anziano di sempre grazie al gol al Liechtenstein nel 2019, a 36 anni e 54 giorni.

Quagliarella e la ragion di stato

La carriera sportiva di Fabio Quagliarella potrebbe proseguire ancora alla Samp, l’ultima squadra che lo ha tenuto in rosa e con la quale ha trascorso le ultime sette stagioni. Ovviamente non come giocatore.

“In futuro porte aperte a Palombo e Quagliarella. Se ne potrà parlare“. Parola di Nicola Legrottaglie nei giorni scorsi, in uno stralcio di un’intervista a Telenord. Ma la ragion di stato potrebbe lasciar spazio al cuore, a cui si sa non si comanda.

La voglia di giocare ancora

Fabio Quagliarella non si sarebbe ancora deciso del tutto a lasciare il calcio giocato. D’altronde è considerato tra i migliori centravanti italiani della sua generazione, un attaccante capace di ricoprire sia il ruolo di prima punta, sia di seconda.

Attaccante esterno o trequartista fa lo stesso, tanto i gol alla Quagliarella dalla distanza sono un marchio di fabbrica, nel suo repertorio c’è tutto e potrebbe metterlo a disposizione della squadra della sua città, quella Juve Stabia attualmente in Serie C.