Ultima offerta per Berardi: la Juve fa l’estremo gesto | Scambio senza senso

La chiusura Carnevali per Berardi non è totale: la Juventus è pronta a un’ultima offerta per prendere la stella del Sassuolo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, a questa Juventus non serve Mimmo Berardi. Il trionfo di Udine ha mostrato un volto diverso dei bianconeri, performanti e dominanti alla Dacia Arena. In meno di mezz’ora il dinamico duo Vlahovic-Chiesa ha chiuso la pratica.

Ma al di là del netto 3-0 nel “derby bianconero” è il gioco espresso da Max Allegri a far ben sperare i tifosi di una bella Signora. Intendiamoci, presto per trarre conclusione, il campionato è iniziato bene, ma con il mercato aperto i gruppi squadra delle big potrebbero subire sostanziali modifiche.

Non è un segreto che Giuntoli stia solcando la pista Berardi, anche se “ha sforato la deadline” prendendo in prestito le parole di Giovanni Carnevali, che ufficialmente ha chiuso alla possibilità che la stella del Sassuolo venga ceduto in questa finestra di mercato. Il motivo? Le tempistiche.

Il Sassuolo, infatti, si era mosso per il dopo Berardi, individuando nel belga Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino il possibile sostituto, ora non più raggiungibile. Il mercato sostenibile della Juventus ha rallentato troppo la trattativa. Ma, a quanto sembra, l’affare Berardi alla Juventus si può fare ancora.

Un doppio jolly per riaprire la trattativa

La Signora ha ancora in mano alcuni jolly per ammorbidire Giovanni Carnevali e il Sassuolo. Il primo, il più importante, è proprio Mimmo Berardi. Che dopo tanti anni al Mapei Stadium ha tanta voglia di di togliersi il verde e unire il bianco al nero.

Possibile che in questi giorni l’asso calabrese punti i piedi e faccia in modo che il Sassuolo si risieda al tavolo delle trattative con la Juventus. Un particolare da tenere in grande considerazione. E l’altro jolly?

Te lo do io il sostituto di Mimmo

L’erede di Berardi potrebbe arrivare dalla Juventus stessa. Questa l’ultima idea della bella Signora da proporre al furioso Sassuolo. Ma chi?

Filip Kostic, esterno della nazionale serba, scalzato dal ruolo di titolare da un sorprendente Andrea Cambiaso, uno dei migliori juventini nella trionfale trasferta di Udine. Kostic, invece, non è nemmeno entrato alla Dacia Arena. “Fosse uscito prima Chiesa avrei messo Kostic – la spiegazione dell’allenatore bianconero – ho messo Iling che va più dentro il campo mentre Kostic è più lineare”.

Al di là di disquisizioni tattiche, il serbo non rientra nei piani della Juventus: oltretutto ha tante richieste in Premier e Bundesliga, prima però potrebbe rappresentare il grimaldello per aprire la porta del Sassuolo, in questo momento socchiusa per l’uscita di Berardi.