Ufficiale, Verona: Juric rinnova fino al 2023

Una notizia che tutti i tifosi del Verona attendevano: Ivan Juric, il condottiero che sta guidando gli scaligeri al nono posto in classifica, rinnoverà il proprio contratto sino al 2023. A comunicarlo è stata la stessa società gialloblù con una nota diramata attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter:

“L’Hellas Verona comunica di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, sino al 30 giugno 2023″.

#HVFC comunica di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan #Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, sino al 30 giugno 2023.#Juric2023 #AvantiInsieme — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 22, 2020

Juric resta a Verona: rifiutate tante panchine di prestigio

Una scelta, quella di mister Juric, presa non senza qualche tentennamento da parte sua. Il “discepolo” di Gasperini, che a Verona ha avuto il merito di lanciare giovani come Kumbulla, Rrahmani e Amrabat, era infatti corteggiato da diverse squadre di media/alta classifica: avevano pensato a lui sia il Milan, che ora pare intenzonato a proseguire con Pioli, sia la Fiorentina che dovrà eventualmente cercare un altro sostituto per Beppe Iachini. Altre piste italiane erano quelle di Cagliari e Torino mentre, come informa Skysport, un’offerta sarebbe giunta anche dagli inglesi del Watford.

Nulla da fare, in quanto Juric ha preferito rimanere nella squadra che gli ha dato fiducia dopo i vari esoneri al Genoa e che pare averlo fnalmente affermato come uno dei tecnici rivelazione della nostra Serie A. I numeri di questa stagione, d’altra parte, non mentono: nelle 34 giornate disputate sin qui il Verona, da squadra neopromossa, ha totalizzato 45 punti frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte, attestandosi al nono posto della graduatoria e lottando, per alcuni tratti del campionato, anche in vista di un piazzamento europeo. La squadra sibirà alcune perdite importanti, tra cui quelle già certe dei citati Rrahmani e Amrabat destinati rispettivamente a Napoli e Fiorentina. Nonostante ciò, il Verona può guardare con ottimismo al futuro in quanto le basi dell’attuale progetto sono solide e porteranno sicuramente dei risultati positivi.

