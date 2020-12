Ufficiale: UEFA lancia il VAR in remoto

La UEFA lancia un nuovo utilizzo del VAR, già presente nei maggiori campionati in Europa. Fino ad ora è stata utilizzata la centrale unica, in grado di esaminare i vari sui campi da gioco lontano dagli stadi.

In Italia non esiste ancora, ma in altre nazioni sì. Una soluzione che la UEFA proverà a lanciare a partire da questa sera in occasione del match tra Siviglia e Chelsea.

Lo stesso organismo europeo ha testato ed approvato il VAR da remoto presso la sede della confederazione europea proprio a Nyon.

La UEFA ha spiegato in una nota che l’arbitro in campo sarà assistito dalla sala operativa del VAR a Nyon. I due uomini incaricati della verifica saranno Tiago Bruno Lopes Martins l’assistente del VAR Luís Miguel Branco Godinho, entrambi di nazionalità portoghese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS