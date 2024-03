Ufficiale: Tudor nuovo allenatore della Lazio

Lazio, accordo raggiunto con Igor Tudor, il tecnico croato ex Marsiglia ha firmato un contratto di un anno e mezzo più ulteriore opzione per un’altra stagione.

Tudor nuovo allenatore della Lazio

Dopo aver appreso la decisione delle dimissioni di Maurizio Sarri, la dirigenza laziale si era messa alla ricerca del profilo giusto che potesse spronare il gruppo biancoceleste in questo finale di stagione e alla fine la scelta è ricaduta su una personalità molto forte come quella di Igor Tudor, il quale sarà il nuovo allenatore della Lazio. La stagione biancoceleste è stata sicuramente deludente, salvo il passaggio del girone di Champions League e, come se non bastasse, il presidente Claudio Lotito ha dovuto fare i conti anche con l’abbandono della nave da parte di mister Sarri.

Il patron biancoceleste, però, ha subito individuato la figura di un vero e proprio comandante al quale affidare le redini di questo finale di stagione e col quale iniziare a progettare la prossima. Il tecnico croato dunque, si legherà alla Lazio per un anno e mezzo nel corso dei quali percepirà 2,5 milioni di euro a stagione più un’ulteriore opzione per un nuovo anno.

Tudor arriverà a Formello nella giornata di domani dove terrà il primo allenamento con la divisa laziale e dove troverà un gruppo quantomeno un po’ rinvigorito dopo l’ultima vittoria in trasferta contro il Frosinone per 2-3 con in panchina ancora mister Martusciello. L’obiettivo principale del tecnico croato in vista delle ultime 9 gare di campionato sarà quello di cercare di strappare quanti più successi possibili nel tentativo di conquistare un posto quantomeno in Europa League, la quale attualmente dista 5 lunghezze.

