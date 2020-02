Ufficiale: Tramezzani esonerato, Livorno di nuovo a Breda

2 miseri punti, 6 gol fatti e ben 15 subiti, nessuna vittoria. Questo è il disastroso bilancio di Paolo Tramezzani alla guida del Livorno nell’arco di un mese e mezzo. Sette partite di cui alcune dignitose e altre no, con due gare spartiacque quali quella folle contro l’Entella finita 4-4 con un triplo vantaggio dilapidato e quella odierna, sempre in casa, contro l’Ascoli e persa malamente per 3-0.

La situazione drammatica ha spinto il patron Aldo Spinelli, principale colpevole, a cacciare il povero Tramezzani e richiamare Roberto Breda, a sua volta sollevato dall’incarico lo scorso dicembre. Una mossa disperata e insensata, figlia di un mercato estivo pessimo e di una sessione invernale che ha peggiorato una squadra già estremamente scarsa.

Spinelli è stato contestato al termine del match anche dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha parlato di ben tre soggetti interessati all’acquisto del pacchetto azionario del club. Ma questa è un’altra storia di cui parleremo in futuro. Forse.

Tornando al campo, i toscani sembrano sempre più rassegnati alla retrocessione: nessuno dei calciatori in rosa sembra avere il guizzo giusto né l’aura da trascinatore come la ebbe Alino Diamanti l’anno scorso. Il trequartista pratese salvò quasi da solo la squadra labronica riuscendo a nascondere tutte le criticità che quest’anno si sono ripresentate in maniera ancora più evidente.

Più che un allenatore, in definitiva, ci vorrebbe un miracolo. Un vero miracolo.

