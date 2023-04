Ufficiale: Smalling rinnova con la Roma

Insieme sono e insieme resteranno. Almeno per altri due anni. Chris Smalling e la Roma percorreranno ancora un tratto di strada insieme. Il calciatore inglese ha rinnovato con il club giallorosso per altri due anni ovvero fino al 2025.

Il difensore di proprietà del Manchester United e con trascorsi anche nelle file del Fulham si è accordato per un biennale da circa sette milioni di Euro: 3,8 milioni di euro il primo anno e 3,2 il secondo più vari Bonus.

“Visto che il vecchio accordo scadeva a giugno, la Roma scongiura così il rischio di perdere a parametro zero quello che è il perno della sua difesa”.

Respinti così gli assalti di Inter e Juventus che gli avevano messo gli occhi addosso e non ci sarà un Mkhitaryan bis.

Smalling è alla Roma dal 2019, ha subito conquistato l’affetto del pubblico e ha stretto un buon legame con Josè Mourinho.

Smalling potrebbe arrivare a 6 stagioni in maglia giallorossa. Quella in corso è la quarta, dopo che è stato prelevato nell’estate del 2019 dal Manchester United in prestito a 3 mln e riscattato nel 2020 a 15 milioni di euro.

Già al Manchester United Smalling aveva conosciuto José Mourinho che è diventato il suo allenatore più gettonato con 177 partite disputate sotto la sua gestione. Di cui 135, con 10 gol alla Roma.

Smalling è ormai una pedina inamovibile al centro della difesa giallorossa e quest’anno ha già fatto 39 presenze di cui 36 partendo da titolare.