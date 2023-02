Ufficiale: Semplici nuovo allenatore dello Spezia al posto dell’esonerato Gotti

Semplici sostituisce Gotti sulla panchina dello Spezia

Era nell’aria ma adesso c’è l’ufficialità. Lo Spezia ha deciso di affidare a Leonardo Semplici le sue speranze di poter agguantare la salvezza. L’ex tecnico di Spal e Cagliari, per il quale la panchina dei liguri rappresenta il ritorno in massima serie dopo due anni di assenza, sostituisce l’esonerato Luca Gotti e rileva l’interregno di Fabrizio Lorieri, sedutosi in panchina nella gara con la Juventus.

“Spezia Calcio – è la nota ufficiale del club- comunica di avere affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza”.

Il tecnico porterà con sè alcuni suoi storici collaboratori ovvero Andrea Consonni che ricoprirà l’incarico di viceallenatore, Yuri Fabrizzi come preparatore atletico e Rossano Casoni e Alessio Rubicini come collaboratori tecnici.

Calciatore che ha militato nelle serie D e C2 tra le altre con Lucchese, Sorso, Cecina, Certaldo, Sangiovannese, Poggibonsi, Grosseto e Larcianese, Semplici ha poi cominciato ad allenare il San Gimignano in Eccellenza per poi passare al Figline. Nel 2009 arriva per lui il grande salto sulla panchina dell’Arezzo a cui seguirà quella del Pisa. Nel mese di dicembre 2014 prende le redini della Spal portandola dalla Lega Pro alla serie A e regalandole la salvezza per due stagioni, fino all’esonero. Poi arriva la sua esperienza con il Cagliari che si è chiusa un po’ prematuramente con un altro esonero dopo sole tre partite. Al suo attivo ha oltre 400 panchine delle quali 117 in massima serie.

