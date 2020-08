Ufficiale: sarà lo Shamrock Rovers l’avversario del Milan ai preliminari di Europa League

Nel secondo turno preliminare di UEFA Europa League il Milan affronterà gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri sono stati sorteggiati oggi a Nyon per scoprire il primo avversario della loro campagna europea. Il match si giocherà in gara secca in Irlanda il 17 settembre.

Oggi a Nyon in Svizzera sono stati sorteggiati oltre alla gare del terzo turno preliminare di UEFA Champions League, anche i match validi per il secondo turno preliminare di UEFA Europa League. Con Napoli e Roma già qualificate alla fase a gironi, in questa fase è stato sorteggiato il Milan, 6° in campionato la scorsa stagione e che l’urna ha sorteggiato con gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La partita sarà in gara unica in Irlanda il 17 settembre. Domani 1° settembre poi verranno effettuati i sorteggi per il 3° turno preliminare della competizione.

Lo Shamrock Rovers è la squadra più titolata d’Irlanda avendo vinto 17 campionati nazionali e 25 Coppe d’Irlanda. L’ultima vittoria dello scudetto risale però alla stagione 2010/2011. Nella scorsa stagione, lo Shamrock ha chiuso il campionato al 2° posto, a 11 punti dietro i campioni del Dundalk. Nel primo turno preliminare di Europa league, gli irlandesi hanno avuto la meglio sui finlandesi dell’Ilves. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, lo Shamrock Rovers ha troinfato solo ai rigori dopo una serie infinita terminata sul 12 a 11. Al momento nel campionato irlandese il Rovers è primo dopo 9 giornate, con 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Questi alcuni deglli accoppiamenti del secondo turno preliminare di UEFA Europa League

LOKOMOTIV TBILISI – DINAMO MOSCA

NEFTCI BAKU – GALATASARAY

GOTEBORG – COPENAGHEN

TEUTA – GRANADA

BALA TOWN – STANDARD LIEGI

SFINTUL GHEORGHE – PARTIZAN BELGRADO

LOKOMOTIV PLOVDIV – TOTTENHAM

HONVED – MALMO FF

VENTSPILS – ROSENBORG

LINCOLN RED IMPS – RANGERS

SERVETTE – STADE REIMS

KUKESI – WOLFSBURG

OSIJEK – BASILEA

SHAMROCK ROVERS – MILAN

