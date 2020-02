Ufficiale: Roberto Stellone è il nuovo tecnico dell’Ascoli

Era nell’aria anche se il rallentamento registrato un paio di giorni fa aveva fatto temere novità negative, ma alla fine Roberto Stellone ha detto sì alla proposta dell’Ascoli e da oggi è il nuovo tecnico della squadra bianconera.

Classe 1977, il giovane allenatore romano, per lui un contratto di un anno e mezzo, ha superato al fotofinish Bepi Pillon, che sembrava pronto a tornare in scena e la scelta potrebbe essere legata al nuovo ds ascolano Marco Giannitti.

Giannitti, infatti, fu ds anche al Frosinone negli anni in cui Stellone, allora all’esordio come tecnico, lo portò dalla C alla A. Un binomio che, sulla carta, garantisce faville e grandi risultati, dunque. Potrebbe essere stato Giannitti a convincere il patron Pulcinelli a virare su Stellone.

Proprio Pulcinelli ha avuto l’incombenza, diciamo così, di comunicare alla stampa l’ufficialità: lo ha fatto subito dopo il successo di Livorno, da lui salutato con calore insieme al tecnico ad interim Guillermo Abascal, che tornerà alla guida della Primavera.

Stellone raggiungerà la squadra lunedì per la ripresa degli allenamenti ed inizierà a preparare la sfida interna contro la Juve Stabia in programma venerdì prossimo. Riuscirà a condurre l’Ascoli ai playoff di giugno ed eventualmente alla promozione?

