Ufficiale: ripresa Serie B il 20 giugno

Il 20 giugno è la data del grande ritorno del calcio italiano. Insieme alla Serie A torna in campo anche la Serie B per l’ultimo scorcio di torneo, alla cui conclusione mancano solo 10 turni più il recupero del match tra Ascoli e Cremonese, il primo ad essere stato sospeso in Italia ad inizio pandemia.

A differenza della massima serie, il torneo cadetto non dovrà per forza terminare entro il 20 agosto per fare spazio alle competizioni europee; quello dei tre mesi di tempo necessari tra ripresa degli allenamenti e ultima partita stagionale è un punto fondamentale di cui si dovrà tenere conto domani nella riunione che dovrà stabilire il calendario.

“La Serie B potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina“.

Con questa breve nota apparsa su Twitter ha espresso così la sua soddisfazione il presidente della Lega B Mauro Balata. E allora, che si torni ad esultare pur se dalle proprie case.

