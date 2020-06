Ufficiale: ripresa MLS dall’8 luglio all’11 agosto a Disney World

La Major League Soccer ritorna in campo e lo fa “all’americana” trasferendo tutto il carrozzone in quel di Orlando, Florida, e in una sede non comune quale Disney World. La decisione ricalca quella della National Basketball Association, la NBA, il cui mondo dorato e glamour trasformerà la città della Florida nel centro del mondo per un breve periodo.

Tornando al calcio, la decisione è solo la conclusione di una profonda ristrutturazione del format necessaria al completamento della stagione. Si è infatti deciso di trasformare l’ultima parte della stagione in una sorta di torneo nazionale a cui prenderanno parte le 26 squadre.

Le 26 compagini verranno divise in 6 gruppi, tre (due da 4 e uno da 6) per la Eastern Conference e tre (stavolta tutti da 4) per la Western Conference. Passeranno il turno le migliori 16, che battaglieranno in sfide di sola andata fino alla finale.

Il torneo inizierà l’8 luglio all’11 agosto. Tutte le squadre alloggeranno negli alberghi presenti nel gigantesco parco a tema, che ospita ben 27 hotel. Sul finire del torneo calcistico, il 31 luglio, a Disney World arriveranno anche le squadre di NBA.

Orlando si prepara così ad un’estate da protagonista. Se il calcio in America è uno sport ancora non particolarmente popolare, il basket è invece una delle icone dell’American way of life al pari di baseball e football ed è quindi normale che gli occhi del mondo saranno puntati sulla Florida per alcune settimane come se ci fosse un’Olimpiade da seguire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS