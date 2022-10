Ufficiale: Ribery annuncia il ritiro dal calcio giocato

Nelle ultime ore sarebbe trapelata un’indiscrezione che dovrebbe portare l’attaccante della Salernitana ad annunciare il suo ritiro dal palcoscenico calcistico. Dopo esser stato ben nove volte campione di Germania, aver vinto una Champions League, un mondiale per club, una supercoppa europea, sei coppe di Germania e quattro supercoppe tedesche, Franck Ribery potrebbe dire basta.



Ribery sta per dire addio al calcio

Il sipario della carriera di Frank Ribery è pronto a chiudersi. Tra i motivi principali ci sarebbero gli innumerevoli infortuni che negli ultimi anni non hanno dato tregua al francese. Proprio Ribery in questi giorni è volato prima a Monaco e poi ad Innesbruk, dove ha avuto modo di confrontarsi con il suo storico fisioterapista, Giovanni Bianchi. Quest’ultimo gli avrebbe fatto capire che, continuando a giocare, le sue ginocchia non gli avrebbero più consentito poi di poter condurre una vita normale.

L’ultima apparizione in campo di Ribery risale al 14 agosto nella gara di campionato contro la Roma, dove il francese venne chiamato in causa da Nicola al posto di Kastanos con la Salernitana sotto 1-0. Anche il quel caso il francese provò ad accendersi per mettere le sue qualità a disposizione della squadra e ci riuscì parzialmente, forse proprio perché frenato da una condizione fisica non ottimale. Ribery potrebbe giocare anche da fermo nel nostro campionato, ma sembra proprio che lui una decisione l’abbia già presa. Nelle prossime settimane, la Salernitana potrebbe organizzare una conferenza stampa, nella quale il francese annuncerebbe la risoluzione consensuale del suo contratto che lo lega al club campano fino al 30 giugno 2023.







La parentesi Salernitana per Ribery potrebbe non essere finita del tutto, nonostante la risoluzione contrattuale. Il francese ha dimostrato, in questi anni a Salerno, di provare un grande amore sia per la città che per i tifosi che lo hanno accolto nel migliore dei modi e, proprio per questo, il club campano sarebbe intenzionato a proporre al campione francese un nuovo contratto nella propria dirigenza. Bisognerà capire se sarà tra le volontà del francese quella di intraprendere un’altra strada mondo del calcio, quel mondo che lo ha sempre visto come uno dei protagonisti principali dell’ultimo decennio, un mondo che farebbe volentieri a meno di perderlo.