Ufficiale, primo movimento in entrata a casa Milan. “Qui è come stare a casa”

Dopo tante voce è arrivato l’annuncio del club rossonero. “Averlo con noi è di sicuro un valore aggiunto”.

La notizia tanto atteso è arrivato in un contesto storico da prendere in considerazione: dopo la mazzata di Bergamo, ma prima della Champions League, che potrebbe comunque far restare i rossoneri in Europa, con tutto ciò che ne consegue.

Sia per Pioli sia per tutto il movimento italiano, in corsa per la quinta squadra nella Champions che verrà. E qui è un discorso puramente aritmetico, dipende dai risultati di chi rimane nelle coppe europee: Champions, Europa e Conference League.

Certo, servono due imprese. Il Milan deve vincere contro con un Newcastle in crisi (due stop di fila con sette reti al passivo) pieno e zeppo di infortunati, ma che al Saint James Park si esalta sempre. Vincere (solo vincere) garantirebbe l’Europa: Europa League se il PSG non dovesse perdere, ancora Champions se il Dortmud dovesse vincere.

Conti a parte, il Milan aveva bisogno di una bella notizia dopo la sconfitta patita a Bergamo contro l’Atalanta, ok 3-2 grazie a una perla di tacco di Muriel. Addio corsa scudetto nonostante siamo ancora a dicembre.

Calciomercato, l’annuncio che tutti i milanisti stavano aspettando.

“RedBird Capital Partners ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento”. Se ne parlava da mesi, ora è stato scritto nero su bianco.

Zlatan Ibrahimovic ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della proprietà e del Senior Management di AC Milan: collaborerà col team di investimento globale della proprietà, aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda, fornendo consulenza alle società del portafoglio RedBird, quindi Milan ma anche i New York Yankees.

“Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine”

Parole al miele, ovviamente, per Zlatan per il Milan-ter, dopo le due esperienze da giocatore. “Una decisione che non ho preso alla leggera – spiega l’asso svedese – ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera post calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa“.

Gerry Cardinale accoglie così Ibra di nuovo in rossonero. “Ha intelligenza e grande spirito imprenditoriale, siamo felici – dice il numero uno di RedBird – averlo con noi è di sicuro un valore aggiunto“. L’ad Furlani spera davvero che Zlatan possa essere il volano per un rilancio del mondo Milan. “Siamo fortunati ad avere accesso alla creatività di Ibra e alla sua ampia rete di relazioni in tutto il calcio europeo – dice – è un leader che può elevare il club su un palcoscenico globale”.