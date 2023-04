Ufficiale: Pacifici nuovo presidente dell’AIA

Con 260 voti su 310 ha ottenuto l’investitura ufficiale. Carlo Pacifici è il nuovo “primus inter pares” dell’Associazione Italiana Arbitri. Succede all’ex arbitro Alfredo Trentalange che aveva rassegnato le dimissioni il 18 dicembre 2022 in seguito allo scandalo legato al procuratore arbitrale nazionale Rosario D’Onofrio per un traffico internazionale di stupefacenti. Nuovo vicepresidente è stato invece nominato Alberto Zaroli.

Arbitro dal 1975, Pacifici debuttò come fischietto in massima serie vent’anni dopo e ha al suo attivo diversi incarichi di prestigio. E’ stato infatti Vicecommissario Can D dal 1995 al 1997, Presidente del Cra Lazio dal 2006 al 2209, Commissario del Cai tra 2009 e 2013 e di Can D tra 2013 e 2017 . Da marzo 2021 figurava nell’organico del Comitato Nazionale Aia. Ora il nuovo incarico di prestigio.

“Insieme – spiega il quotidiano romano “Il Messaggero” – dovranno mettere in pratica i punti di un programma intitolato “Rivolti al futuro. Sempre” che fa del contrasto alla violenza sugli ufficiali di gara il suo argomento principale ( e che troverà l’appoggio del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il quale aveva sottolineato la necessità di voler rendere più severe le norme verso chi aggrediva gli arbitri).

Dal canto suo, il numero uno della FIGC ha evidenziato che “l’assemblea di oggi certifica una ritrovata unità in seno all’Associazione, troppo spesso negli ultimi anni divisa e lacerata”. E ha aggiunto: “nel prossimo Consiglio Federale daremo risposte chiare e corrette nella lotta alla violenza sugli arbitri. Nessun direttore di gara può nè deve sentirsi abbandonato. E’ una battaglia da vincere con repressione, ma anche con formazione e cultura”.