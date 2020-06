Ufficiale, niente Milan o Napoli: Rashica va al Lipsia

Da sempre il calciomercato è fonte di speranze, sogni e fantasie. Inoltre, tende a colmare il vuoto lasciato dai campionati nel periodo estivo. Così diventa linfa vitale per tutti gli appassionati. Quest’anno, però, la situazione è diversa. Mercato e campionati si stanno sovrapponendo dando vita a uno spettacolare concentrato di calcio.

Uno dei nomi che da giorni stuzzica le fantasie degli appassionati è quello di Milot Rashica. Ma chi è Milot Rashica? Milot nasce in Kosovo nel 1996. Nel 2015 viene acquistato dagli olandesi del Vitesse, con cui riuscirà a vincere una coppa di Olanda. Il 2018 è l’anno dell’approdo in Bundesliga, al Werder Brema. Con la squadra tedesca, ad oggi, ha disputato 68 match con 23 gol all’attivo.

Milot, nonostante sia destro di piede, predilige giocare come ala sinistra; questo perché ama calciare a giro. Il ragazzo è dotato di un ottimo dribbling e di una buona corsa che gli permettono di partire con facilità in contropiede e sfornare assist per i compagni.

Il calciatore kosovaro da qualche tempo è nel mirino di Milan e Napoli. I rossoneri sarebbero interessati al calciatore anche perché Ralf Rangnick, probabile futuro allenatore dei milanesi, ne è un grande estimatore. Il Napoli, invece, sarebbe sulle tracce del calciatore da tempo. I partenopei, infatti, quando il giocatore militava al Vitesse cercarono di portarlo a Napoli; non se ne fece nulla per il problema dello slot da extracomunitario.

Nel futuro di Raschica, tuttavia, sembra che non ci sia l’Italia. Il calciatore classe ’96 sarebbe vicinissimo al Lipsia. Nonostante le smentite di aprile da parte di Markus Krösche, direttore sportivo della squadra tedesca, il ragazzo sembrerebbe prossimo ad approdare nella squadra di proprietà della Red Bull. A meno di strani capovolgimenti di fronte, il destino di Milot sembra scritto; a Milan e Napoli non resta che virare su altri nomi e magari, fino a quando il trasferimento non sarà ufficiale, osservare la trattativa a distanza e approfittarne nel caso in cui non si dovesse concretizzare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS