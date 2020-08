Ufficiale, niente Italia per Vertonghen e Everton Soares: vanno al Benfica con Waldschmidt

Il Benfica ha annunciato l’arrivo di ben tre giocatori tra cui Jan Vertonghen, con il difensore che piaceva molto in Italia soprattutto alla Roma. Oltre al giocatore belga, in Portogallo arrivano anche Everton Soares e Luca Waldschmidt.

Triplo colpo del Benfica che il prossimo anno vuole allestire una squadra capace di poter vincere il campionato dopo averlo perso lo scorso anno in favore del Porto. Le Aquile hanno annunciato l’arrivo di Jan Vertonghen, Everton Soares e Luca Waldschmidt.

Il difensore belga arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Tottenham ed è un grande colpo per la difesa del Benfica. Vertonghen aveva molto mercato anche Italia dove piaceva ad Inter e soprattutto alla Roma che sembrava in vantaggio qualche mese fa.

Alla fine, il belga classe 1987 ha scelto di giocare per il Benfica, con l’agente Tom De Bui che ha rivelato come sia stato decisivo il contratto triennale offerto dal club lusitano. L’agente ha riconosciuto l’interesse di altre squadre, ma ha spiegato come il Benfica abbia convinto il suo assistito offrendogli continuità e stabilità.

Per l’attacco, invece, il Benfica si è rinforzato molto annunciando sia Everton Soares che Waldschmidt. L’esterno offensivo brasiliano classe 1996 arriva dal Gremio e si è legato al club lusitano per i prossimi cinque anni in quella che sarà la sua prima esperienza europea. Anche lui era molto seguito in Italia, soprattutto da Milan e Napoli.

Per Everton Soares, il Benfica ha speso circa 20 milioni di euro e nell’accordo è anche previsto che il Gremio incasserà il 20% del ricavato dell’eventuale futura cessione. Attorno al Cebolinha c’è tanto interesse, con il giocatore considerato uno dei migliori talenti brasiliani.

Waldschmidt, invece, arriva dal Friburgo, con il Benfica che versato nelle casse del club tedesco 15 milioni di euro. Il tedesco classe 1996, invece, ha firmato un contratto che lo lega al club biancorosso fino al 2025.

Con la maglia del Friburgo, Luca Waldschmidt si è messo in bella mostra segnando 7 gol e collezionando 3 assist in 23 partite. L’attaccante ha debuttato anche con la Germania lo scorso Ottobre dopo aver fatto molto bene con l’under 21 tedesca dove ha siglato 10 reti in 15 presenze.

